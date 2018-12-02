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حوادث

مجلس الدولة: محكمة شمال القاهرة مختصة بنظر دعوى وقف رئيس الزمالك

الأحد 02/ديسمبر/2018 - 12:15 م
مجلس الدولة
مجلس الدولة
كتب محمد زهير
قضت محكمة القضاء الإدارى بعدم الاختصاص في نظر الدعوى المقامة من رئيس الزمالك، والتى تطالب بإلغاء القرار الصادر من اللجنة الأولمبية بإيقاف رئيس الزمالك لمدة عامين لحين التحقيق معه، وإحالتها لمحكمة شمال القاهرة للاختصاص.

اختصمت الدعوى رقم 4323 لسنة 73 قضائية وزير الشباب والرياضة.

كانت الجمعية العمومية للجنة الأوليمبية المصرية، برئاسة المهندس هشام حطب،قد قررت وقف رئيس نادى الزمالك، لمدة عامين، نتيجة تجاوزاته الأخيرة، تجاه أعضاء اللجنة، ومخالفته للوائح والقوانين.

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