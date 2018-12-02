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ديني

هل دعاء الأم الظالمة مستجاب؟

الأحد 02/ديسمبر/2018 - 03:21 م
صدى البلد
إيمان طلعت
قال الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الظالم دعوته مردودة عليه، فالإنسان يدعو الله سبحانه وتعالى وإنما عند الله لا يطلب إلا بطاعته.

وأضاف "شلبي"، فى إجابته عن سؤال «هل دعاء الأم الظالمة مستجاب؟»، أنه طالما لم يصدر منكم تقصير أو عقوق تجاهها فإن عملها يعد محرما في الشرع وهي آثمة لأنها معتدية بغير حق ومضيعة للأمانة التي ائتمنت عليها، فدعاء الظالم لغو لا حرمة له في الشرع ولا يستجيب الله لدعائها لأنه دعاء بالإثم والقطيعة وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: (لا يزال يستجاب للعبد ما لم يدع بإثم أو قطيعة)، ولأن هذا الدعاء يعتبر اعتداء في الشرع وقد نهى الله عن ذلك فقال تعالى: (ادْعُواْ رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً إِنَّهُ لاَ يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ). وقد ورد في السنة النهي عن ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: (لا تدعوا على أنفسكم ولا تدعوا على أولادكم ولا تدعوا على خدمكم ولا تدعوا على أموالكم لا توافقوا من الله ساعة يسأل فيها عطاء فيستجاب لكم). رواه أبو داود. 

وأشار الى أنه لا يصح للإنسان ان يكون ظالمًا ومعتدى وأثم ويدعو الله، قائلًا " فلا تخافوا من دعوات والدتكما فهى دعوة جائرة ليس لها وجه حق.
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