وصفة البصل لعلاج الكالو ومسمار القدم بكل سهولة

قال محسن النادي، معالج بالأعشاب، إن البصل من أفضل المضادات الحيوية، حيث يستخدم لعلاج مشاكل القدمين بشكل عام، وذلك بأكل بصلة متوسطة الحجم مع طعام الفطور وأخرى في الغداء او العشاء وفي حالة زيادة الألم أو الإصابة بما يعرف بالكالو (مسمار القدم) فيمكن استخدام البصل كلبخة.



وأوضح أن "اللبخة" عبارة عن تقطيع كمية من البصل على شكل شرائح مستديرة ثم تسخن في صاج بدون زيت حتى يصفر اللون قليلًا ثم تبرد حتى تكون دافئة، وتوضع بعد ذلك على مكان القدم المصاب وتربط بقطعة من القماش لاصق.



وذكر أنه يتم عمل هذه الطريقة عند النوم وتترك حتى الصباح، حيث تزال ويغسل القدم بالماء والصابون ويكرر هذا العمل مرة واحدة في الليلة.