ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

مرأة

وصفة البصل لعلاج الكالو ومسمار القدم بكل سهولة

الإثنين 03/ديسمبر/2018 - 06:01 ص
صدى البلد
ريهام قدري
قال محسن النادي، معالج بالأعشاب، إن البصل من أفضل المضادات الحيوية، حيث يستخدم لعلاج مشاكل القدمين بشكل عام، وذلك بأكل بصلة متوسطة الحجم مع طعام الفطور وأخرى في الغداء او العشاء وفي حالة زيادة الألم أو الإصابة بما يعرف بالكالو (مسمار القدم) فيمكن استخدام البصل كلبخة.

وأوضح أن "اللبخة" عبارة عن تقطيع كمية من البصل على شكل شرائح مستديرة ثم تسخن في صاج بدون زيت حتى يصفر اللون قليلًا ثم تبرد حتى تكون دافئة، وتوضع بعد ذلك على مكان القدم المصاب وتربط بقطعة من القماش لاصق.

وذكر أنه يتم عمل هذه الطريقة عند النوم وتترك حتى الصباح، حيث تزال ويغسل القدم بالماء والصابون ويكرر هذا العمل مرة واحدة في الليلة.
loading...

ترشيحاتنا

بنحليب يتوج هدافا لكأس الكونفدرالية

مدرب الأهلى السابق يتوج باللقب الثانى لكأس الكونفيدرالية

لقطات مرعبة .. فيل ثائر يدمر قرية هندية ويصيب قاطنيها

يوركشاير.. قرية إنجليزية كادت أن تسبب كارثة

خالد الجندي يجيب: هل الستات لهن حور عين من الرجال في الجنة ..فيديو

عمرو أديب يطالب المواطنين بمتابعة حلقة الحكاية غدا لهذا السبب

ريجيم سريع ومتوازن لنسف الدهون

محمد شيحة: الأهلي يحتاج للتصالح مع تركي آل شيخ

علي جمعة يكشف عن أمر يحميك من ذنب الاستماع إلى الغيبة والنميمة

تعليق مثير من عمرو أديب على أزمة رانيا يوسف: وصل إلى الهند

اليوم.. نظر محاكمة 5 محتجزين لهروبهم من قسم شرطة الوقف بقنا

رانيا يوسف: مصور تعمد إظهاري بزاوية معينة لأكون بهذا الشكل.. فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الرجاء هايص وفيتا كلوب لايص بعد النهائي المثير للكونفدرالية.. صور

شاهد .. جاكت بـ2000 جنيه ارتدته 4 إعلاميات و3 فنانات في مناسبات مختلفة

إنقاذ سلاحف بحرية مهددة بالانقراض من شادر السمك بشبين الكوم.. صور

استجابة للأهالي محافظ المنوفية يتفقد البحر الفرعوني .. صور

بن زايد وحاكم دبي يشهدان الاحتفال الرسمي بيوم الإمارات الوطني.. صور

فيديو

شاهد .. برومو مسلسل Marvel's Runaways
ريهام سعيد تكشف سر سخرية عادل إمام منها حين طلبت التمثيل معه
باريس سان جيرمان يتعادل مع بوردو 2-2 ويستمر في صدارة الدوري الفرنسي.. فيديو
رانيا يوسف: صدمة بناتي أكثر شيء ضايقني في أزمة الفستان
صدى البلد داخل غرفة عمليات مبادرة الرئيس للقضاء على فيروس سي.. فيديو وصور

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل توافق على إصدار بوليصة تأمين للزوجة يتم صرفها عند الطلاق؟

هل توافق على إصدار بوليصة تأمين للزوجة يتم صرفها عند الطلاق؟