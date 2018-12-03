مبدعو 27 دولة أفريقية وعربية في مهرجان القلم الحر للإبداع الأدبي.. صور

أعلن رجب عبد العزيز رئيس مهرجان القلم الحر للإبداع العربي، أنه تقرر إقامة المهرجان التاسع تحت شعار"الصحة - الثقافة لرفعة الأمم" بالاشتراك مع جامعة الفيوم فى الفترة من 3 إلى 8 مارس العام المقبل، والذي سيشارك فيه مبدعين من 27 دولة عربية وأفريقية وسيقام خلاله معرض للكتاب تشارك فيه 37 دور نشر وستقام فعاليات المؤتمر بجامعة الفيوم ويتضمن ندوات شعرية وأدبية وجولات سياحية للمشاركين في المهرجان.



جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي، الذي عقده في نادي أعضاء هيئة التدريس بجامعة الفيوم مساء اليوم الأحد، والذي حضره الدكتور أشرف عبد الحفيظ رحيل رئيس جامعة الفيوم، والدكتور نور الرمادي رئيس نادي أعضاء هيئة التدريس بالجامعة والدكتورة آمال هاشم وكيل وزارة الصحة بالفيوم، والدكتور حسام أبو الهدى الأستاذ بكلية التربية، وليلى طه قاسم أمينة المجلس القومي للمرأة.



وأكد الدكتور أشرف رحيل، خلال المؤتمر أن مشاركة الجامعة في المهرجان تأتي في إطار دور الجامعة في خدمة المجتمع وأن الجامعة تضع كافة إمكانياتها من أجل نجاح هذا المهرجان.



وأشادت الدكتورة آمال هاشم بشعار المهرجان مؤكدة أن الثقافة الصحية لها دور هام فى المجتمع خاصة وأن هناك مفاهيم صحية تحتاج إلى توعية وثقافة ومثل هذه المؤتمرات والمهرجانات تساهم إلى حد كبير في نشر التوعية السليمة.



وأكدت ليلى طه مشاركة المجلس القومي للمرأة بالفيوم بورقة عمل تتضمن إنجازات المجلس والتعريف بدوره في خدمة أبناء المحافظة.



وأشار رجب عبد العزيز إلى أنه تم الانتهاء من تشكيل اللجنة العليا للمهرجان برئاسة الدكتور أشرف رحيل رئيس الجامعة وستعقد اللجنة اجتماعها الأول يوم 15 ديسمبر الحالي.



وانه سيتم خلال المهرجان توقيع اربع وثائق من 200 مبدع عربى ومصرى ضد الارهاب تسلم للقيادة السياسية وتكريم عدد من الفنانين من بينهم امير كرارة ومحمد لطفى وعادل امام وعزت العلايلى وصلاح السعدنى .



واكد مشاركة وفود من دول السعودية والبحرين والامارات والجزائر والمغرب وتونس وليبيا والعراق وسوريا واليمن وسلطنة عمان وفلسطين وموريتانيا ومالى وجنوب افريقيا ولبنان



