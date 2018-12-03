اليوم.. أمطار على السواحل الشمالية والدلتا

توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الاثنين، طقس لطيف على جميع الأنحاء نهارا بارد ليلا، وتتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية الغربية تمتد إلى مناطق من الدلتا.



وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد والرياح أغلبها شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة، وحالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح بين متر ونصف ومتر والرياح السطحية شمالية غربية، وحالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح بين متر ومتر نصف المتر والرياح السطحية شمالية غربية.



ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة العظمى والصغرى على محافظات مصر: "القاهرة 21/14، الإسكندرية 21/14، رفح 21/12، بني سويف 22/12، الوادي الجديد 23/10، حلايب 23/21".