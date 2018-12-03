ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار البلد

اليوم.. أمطار على السواحل الشمالية والدلتا

الإثنين 03/ديسمبر/2018 - 07:01 ص
صدى البلد
نورهان خفاجي
توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الاثنين، طقس لطيف على جميع الأنحاء نهارا بارد ليلا، وتتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية الغربية تمتد إلى مناطق من الدلتا.

وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد والرياح أغلبها شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة، وحالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح بين متر ونصف ومتر والرياح السطحية شمالية غربية، وحالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح بين متر ومتر نصف المتر والرياح السطحية شمالية غربية.

ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة العظمى والصغرى على محافظات مصر: "القاهرة 21/14، الإسكندرية 21/14، رفح 21/12، بني سويف 22/12، الوادي الجديد 23/10، حلايب 23/21".
loading...

ترشيحاتنا

نادي الشجاعية الفلسطينى: الأهلي لم يخاطبنا رسميًا للتعاقد مع ميسي العرب

تظاهرة حب تجتاح السوشيال ميديا احتفالا بعودة الخطيب .. صور

الزمالك يستأنف تدريباته اليوم

قصة طائرة جورجية ذهبت إلى تركيا ولم تعد

ميسي العرب يحسم الجدل حول توقيعه للأهلي

الزراعة: إزالة ملاعب الكرة حفاظا على قوت الشعب المصري

السترات الصفراء درع الفرنسيين لحماية محلاتهم من التكسير .. صور

التضامن تصرف معاشات نوفمبر المحولة لبنك ناصر ومكاتب البريد.. الأربعاء

علي جمعة يكشف عن 7 أعمال أوصى بها رسول الله ويغفل عنها الكثيرون

أول تصريح لـ لاعب الأهلي الجديد: سأكون رقم 1 في مصر

اتحاد الشجاعية: محمود السلمي لم ينضم للأهلي

اليوم.. أمطار على السواحل الشمالية والدلتا

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الرجاء هايص وفيتا كلوب لايص بعد النهائي المثير للكونفدرالية.. صور

شاهد .. جاكت بـ2000 جنيه ارتدته 4 إعلاميات و3 فنانات في مناسبات مختلفة

إنقاذ سلاحف بحرية مهددة بالانقراض من شادر السمك بشبين الكوم.. صور

استجابة للأهالي محافظ المنوفية يتفقد البحر الفرعوني .. صور

بن زايد وحاكم دبي يشهدان الاحتفال الرسمي بيوم الإمارات الوطني.. صور

فيديو

شاهد .. برومو مسلسل Marvel's Runaways
ريهام سعيد تكشف سر سخرية عادل إمام منها حين طلبت التمثيل معه
باريس سان جيرمان يتعادل مع بوردو 2-2 ويستمر في صدارة الدوري الفرنسي.. فيديو
رانيا يوسف: صدمة بناتي أكثر شيء ضايقني في أزمة الفستان
صدى البلد داخل غرفة عمليات مبادرة الرئيس للقضاء على فيروس سي.. فيديو وصور

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل توافق على إصدار بوليصة تأمين للزوجة يتم صرفها عند الطلاق؟

هل توافق على إصدار بوليصة تأمين للزوجة يتم صرفها عند الطلاق؟