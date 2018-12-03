ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

منوعات

هاكر يخترق 50 ألف طابعة .. لهذا السبب

الإثنين 03/ديسمبر/2018 - 01:54 ص
صدى البلد
كريم جمال
نجح هاكر في اختراق أكثر من 50 ألف طابعة، لطبع منشورات تحث الناس على الاشتراك في قناة أحد مشاهير موقع التواصل الاجتماعي "يوتيوب"، الأمر الذي تسبب في ضجة كبيرة بين الأشخاص الذين استلموا المنشورات.

وبحسب سبوتنك، استغل الهاكر صاحب الاسم المستعار The Hacker Giraffe، الطابعات متعددة الوظائف المتطورة الموجودة في الشركات الكبيرة إلى جانب طابعات الإيصالات الصغيرة المحمولة في محطات الوقود والمطاعم.

كان الشرط الوحيد لنجاح الاختراق هو أن تكون الطابعة موصولة بالإنترنت، حيث يعد هذا الاختراق أحد أكثر الحيل الأساسية التي يمكن للمرء القيام بها.

جدير بالذكر أن هذا الاختراق تم إجراؤه عدة مرات من قبل هاكر مشهور اسمه Weev، والذي جعل آلاف الطابعات المتصلة بالإنترنت تنشر رسائل معادية للسامية في شهر مارس 2016.
loading...

ترشيحاتنا

أم شجاعة تفدى ابنتها وتتلقى السكين فى صدرها بدلًا منها.. صور

الأهلي يجدد تعاقد مؤمن زكريا 3 مواسم مقابل 22 مليون جنيه.. تفاصيل

فرحة جنونية لـ يورجن كلوب بعد هدف ليفربول القاتل فى إيفرتون.. فيديو

تعليق ناري من إبراهيم فايق عن هزيمة المصري أمام جزيرة مطروح

الشجاعية الفلسطيني يعاتب الأهلي ويكشف تفاصيل توقيع ميسي العرب على بياض

الشرقية للدخان تكشف حقيقة زيادة أسعار السجائر بعد تحرير سعر الدولار الجمركي

محمد شيحة: غير مقتنع بـ وليد أزارو .. هو مش حسام حسن ولا متعب

أرقام حكام لقاءات الزمالك في الدوري تصدم مدير الكرة بالأهلي

وزير الرياضة في مقدمة مستقبلي الخطيب بمطار القاهرة

اتحاد الشجاعية: محمود السلمي لم ينضم للأهلي

إنقاذ سلاحف بحرية مهددة بالانقراض من شادر السمك بشبين الكوم.. صور

رانيا يوسف تعتذر لجمهورها عن واقعة الفستان: وحياة ولادي ما أقصد

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الرجاء هايص وفيتا كلوب لايص بعد النهائي المثير للكونفدرالية.. صور

شاهد .. جاكت بـ2000 جنيه ارتدته 4 إعلاميات و3 فنانات في مناسبات مختلفة

إنقاذ سلاحف بحرية مهددة بالانقراض من شادر السمك بشبين الكوم.. صور

استجابة للأهالي محافظ المنوفية يتفقد البحر الفرعوني .. صور

بن زايد وحاكم دبي يشهدان الاحتفال الرسمي بيوم الإمارات الوطني.. صور

فيديو

ريهام سعيد تكشف سر سخرية عادل إمام منها حين طلبت التمثيل معه
باريس سان جيرمان يتعادل مع بوردو 2-2 ويستمر في صدارة الدوري الفرنسي.. فيديو
رانيا يوسف: صدمة بناتي أكثر شيء ضايقني في أزمة الفستان
صدى البلد داخل غرفة عمليات مبادرة الرئيس للقضاء على فيروس سي.. فيديو وصور
صدى البلد في إحدى نقاط المسح الخاصة بمبادرة الرئيس 100 مليون صحة ..فيديو وصور

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل توافق على إصدار بوليصة تأمين للزوجة يتم صرفها عند الطلاق؟

هل توافق على إصدار بوليصة تأمين للزوجة يتم صرفها عند الطلاق؟