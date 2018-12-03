هاكر يخترق 50 ألف طابعة .. لهذا السبب

نجح هاكر في اختراق أكثر من 50 ألف طابعة، لطبع منشورات تحث الناس على الاشتراك في قناة أحد مشاهير موقع التواصل الاجتماعي "يوتيوب"، الأمر الذي تسبب في ضجة كبيرة بين الأشخاص الذين استلموا المنشورات.





وبحسب سبوتنك، استغل الهاكر صاحب الاسم المستعار The Hacker Giraffe، الطابعات متعددة الوظائف المتطورة الموجودة في الشركات الكبيرة إلى جانب طابعات الإيصالات الصغيرة المحمولة في محطات الوقود والمطاعم.





كان الشرط الوحيد لنجاح الاختراق هو أن تكون الطابعة موصولة بالإنترنت، حيث يعد هذا الاختراق أحد أكثر الحيل الأساسية التي يمكن للمرء القيام بها.



