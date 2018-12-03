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أيقونة الجمال.. ليلى علوى تكشف سر جمالها ورشاقتها.. وتفجر مفاجأة عن دخولها عالم الفن.. فيديو

الإثنين 03/ديسمبر/2018 - 07:15 ص
ليلى علوى
ليلى علوى
طارق موسى
دائما ما يقترن التألق والجمال والحيوية والشباب باسمها أينما حلت، شغلت الجمهور المصري بكيفية حفاظها على رونقها وعدم تأثرها بعاملى السن والزمن بالتوازى مع أدورها الفنية المتقنة وأعمالها السينمائية والتليفزيونية التي ستظل محفورة في عقل المشاهد المصري بقدراتها الفنية العالية وخفة ظلها وأنوثتها ورشقاتها التي حصلت عليها مؤخرا، إنها الفنانة ليلى علوى التى كشفت الكثير من أسرار حياتها الشخصية والفنية خلال حلولها ضيفة على برنامج "It's ShowTime" المذاع عبر فضائية "سي بي سي" .

فى البداية وجهت الفنانة ليلي علوي نصيحة لمن يريد أن ينقص من وزنه، قائلة: "لو هقول نصيحة لأي حد عاوز يخس مش بسرعة، إنه يأكل خمس مرات في اليوم".

وأوضحت : "ولو عاوز يخس يشرب مياه كتير جدا، ويفضل لو شرب مياه دافية، ونحاول إننا ناكل 4 أو 5 مرات علي الأقل علشان بيخلي الحرق أكتر".


وأشارت: "أنا عملت رجيمات بتخسس بسرعة بس أول ما أبطل الريجيم أتخن بسرعة"، مؤكدة: "أنا أكتر واحدة تعبت في الريجيمات".

كشفت الفنانة ليلي علوي عن الصدفة التي تسببت في دخولها للمجال الفني.

وقالت "علوي"، خلال استضافتها ببرنامج "it's showtime"، المُذاع عبر فاضئية "سي بي سي": "أنا بحب التمثيل أوي من وأنا صغيرة، وكنت ملحوظة في البيت، وكنا دايما نروح سينما مترو يوم الجمعة".

وأضاف: "كانوا بيخيروني بين إني أروح النادي وأشوف صحابي وبين السينما، كنت بقولهم أروح السينما، وكنت برجع البيت أعيش شخصية الفيلم".

وأشارت: "كنت بقلد كل الممثلين وأنا صغيرة، ودي كانت أكتر حاجه بتبسطني، وكان ليا نشاط كبير وأنا في المدرسة، والصدفة ساعدتني إن والدتي كانت بتشتغل في الإذاعة وكنت بروح معاها بعد المدرسة".

وأوضح: "أما كنت بروح مع والدتي الإذاعة التقيت بالمخرج حسني غنيم، وعملولي تيست ونجحت فيه، وابتديت اشتغل في الأول إذاعة، ومن الإذاعة اشتغلت في البرامج، ومنها اترشحت للأفلام وأنا صغيرة، وبعد كدا كملت".

واشارت الفنانة ليلي علوي، إن البساطة تعتبر من أفضل الأشياء، مضيفة: "البساطة أحلى حاجة للشخص".

وتابعت: "أنا بحس إن حب الناس، ونظرة الناس من حبهم ليا بيشوفوني حلوة، بس أنا ولا حلوة ولا حاجة".

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