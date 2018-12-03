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حوادث

ننشر الصور الأولى لحادث تصادم عدة سيارات بـ الصحراوى الشرقي

الإثنين 03/ديسمبر/2018 - 10:49 ص
صور الحادث
صور الحادث
اسلام مقلد
حصل "صدى البلد" على الصور الإولى لحادث تصادم بين عدة سيارات على الطريق الصحراوى الشرقى امام محافظة بنى سويف قرب نفق قرية ابو صالح، والذى راح ضحيته 4 أشخاص وأصيب 25 آخرون.

وزار المستشار هاني عبد الجابر، محافظ بني سويف، مستشفى بني سويف النموذجي للإطمئنان على الحالة الصحية لمصابي الحادث.

وبحسب بيان، اليوم الاثنين، شدد المحافظ على توفير كل أوجه الرعاية الطبية والعلاجية للمصابين، موجهًا بسرعة استخراج تصاريح الدفن لتسليم المتوفين إلى ذويهم.

واطمأن المحافظ من مدير المستشفى الدكتور هاني همام، على الوضع الصحي لأحد المصابين الذي أصيب بنزيف بالمخ، حيث أكد مدير المستشفى أنه جرى تحويله للعمليات لإجراء عملية جراحية له.

وطالب المحافظ مسؤولي المستشفى بإبلاغه بأية تطورات صحية للمصابين أولا بأول حتى تماثلهم للشفاء وخروجهم من المستشفى، مثنيًا على المجهودات الكبيرة التي قام بها الطاقم الطبي بالمستشفى في استقبال المصابين وسرعة إجراء الإسعافات الأولية والفحوصات اللازمة.

ودفع مرفق إسعاف بني سويف بـ14 سيارة إسعاف إلى مكان الحادث لنقل المصابين والوفيات إلى مستشفى بني سويف العام وجار الحصول على أسماء المتوفين والمصابين، والذين تم نقلهم إلي مستشفي بني سويف العام والجامعي.
ننشر الصور الأولى لحادث تصادم عدة سيارات بـ الصحراوى الشرقي
ننشر الصور الأولى لحادث تصادم عدة سيارات بـ الصحراوى الشرقي
ننشر الصور الأولى لحادث تصادم عدة سيارات بـ الصحراوى الشرقي
ننشر الصور الأولى لحادث تصادم عدة سيارات بـ الصحراوى الشرقي
ننشر الصور الأولى لحادث تصادم عدة سيارات بـ الصحراوى الشرقي
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ننشر الصور الأولى لحادث تصادم عدة سيارات بـ الصحراوى الشرقي

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