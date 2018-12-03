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برلمان

رياضة البرلمان: القانون ليس نصا مقدسا.. وتغييره لصالح الجميع

الإثنين 03/ديسمبر/2018 - 05:22 م
المهندس أشرف رشاد
المهندس أشرف رشاد رئيس لجنة الشباب والرياضة بالبرلمان
ماجدة بدوي
انتهى منذ قليل، اجتماع لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، برئاسة النائب أشرف رشاد، رئيس اللجنة، والذي كان مخصصا للاستماع إلى مقترحات ممثلي الاتحادات غير الأولمبية، بعد أن استمعت اللجنة، أمس الأحد، إلى ممثلى الاتحادات الأولمبية، حول مقترحاتهم بشأن تعديل القانون.

وأبدى اليوم، ممثلو الاتحادات غير الأولمبية، ملاحظاتهم خلال الاجتماع، حول القانون ومقترحاتهم بالتعديل.

ومن جانبه قال النائب أشرف رشاد خلال الاجتماع، إن الإعفاءات الضريبية والجمركية تأتى ضمن ملاحظات الاتحادات الرياضية الأولمبية وغير الأولمبية على قانون الرياضة بعد عام من صدوره، متسائلا: لماذا لا يتم تفعيل هذه المواد؟

ومن جانبه عقب ممثل وزارة العدل قائلا: هناك تواصل مع وزارة المالية فى هذا الصدد، ولكن يتم فحص الأدوات الرياضية المطلوب استيرادها وهل هى مخصصة للمجال والعمل الرياضى من عدمه، ومن الممكن أن تأخذ هذه الإجراءات عامh او أكثر ولكن فى النهاية وزارة المالية حريصة على تفعيل ما يخصها فى القانون فى إطار الدستور.

وفى نهاية الاجتماع، أكد أشرف رشاد، أن القانون ليس نصا مقدسا وتعديله يكون لمصلحة الرياضة المصرية.

واقترح أن يتم مخاطبة وزارة المالية بقائمة بالأجهزة الرياضية التى سيتم استيرادها خلال عام حتى لا تستغرق وقتا طويلا من أجل تسهيل الإجراءات اللازمة.
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