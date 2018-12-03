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فى اليوم العالمى للمعاقين.. سبب غريب لإنجاب طفل معاق ذهنيا.. واكتشف مدى قدرتهم على تأسيس الأسرة والزواج

الإثنين 03/ديسمبر/2018 - 10:30 م
اليوم العالمى للمعاقين
اليوم العالمى للمعاقين
اسماء محمد
  •  التلقيح الصناعى المباشر يعرض الأطفال للإعاقة الذهنية
  •  التغذية تلعب دورا كبيرا فى حياة ذوي الاحتياجات الخاصة 



يحتفل العالم اليوم باليوم العالمى للمعاقين لمساعدتهم فى عيش حياتهم بشكل طبيعى وذلك من خلال تمكينهم صحيا واجتماعيا ونفسيا وفي سبيل ذلك ظهرت العديد من الدراسات والأبحاث العلمية لمزيد من التمكين لهم.

  • التلقيح الصناعي يزيد مخاطر إنجاب طفل معاق ذهنيا
توصلت دراسة أسترالية إلى أن الوسائل التكنولوجية المستخدمة في الإنجاب كالحقن المجهري قد تزيد من مخاطر إنجاب أطفال يعانون من إعاقات ذهنية.

ووجدت الدراسة أن الأطفال المولودين بواسطة التلقيح الصناعي كانوا أكثر عرضة بنسبة 58 في المئة للإصابة بإعاقة ذهنية بحلول سن ثماني سنوات على الأقل.

وتبين أن نسبة الإصابة بالإعاقة الذهنية بين الأطفال الذين ولدوا طبيعيا تمثل 17 من بين كل ألف طفل، ووصلت هذه النسبة بين الأطفال المولودين بواسطة التلقيح الصناعي إلى 20 من بين كل ألف طفل.

وأشارت الدراسة إلى أن حقن الحيوان المنوي مباشرة في البويضة كان مسئولا عن معظم حالات الإعاقات الذهنية بين الأطفال المولودين بالتلقيح الصناعي.

وقال الباحثون في دورية "بيدياتريكس" إن متلازمة داون هي الأكثر شيوعا من بين الإعاقات الذهنية التي قد يصاب بها الأطفال المواليد بواسطة التلقيح الصناعي إذ تمثل 10 في المئة من حالات الإصابة مقارنة بخمسة في المئة بين المولودين بشكل طبيعي.

  • الأطفال المعاقون يعانون من مشكلات فى التغذية
أكدت دراسة حديثة حول المشكلات الغذائية التي تواجه الفئات الخاصة في السعودية: متلازمة داون، والتوحد، ومتلازمة الفنيل كيتون يوريا، والشلل.

وأشارت الدراسة التي أجراها مركز المئوية لذوي الاحتياجات الخاصة، إلى أن من أهم المشاكل الغذائية التي يعاني منها معظم المصابين بمتلازمة داون تتمثل في السمنة بسبب قلة التمثيل الغذائي، ووجود خلل في مراكز الشبع في المخ، وصعوبة المضغ والبلع، وقلة النشاط والحركة، وقلة معدل النمو في الطول لديهم أقل من معدل النمو في الوزن.

ونصحت الدراسة باتباع عدد من القواعد الصحية عند تغذية هذه الفئة ، هى:
- تقليل من تناول الأطعمة الغنية بالدهون والكربوهيدرات "السكريات، النشويات".
- التقليل من تناول الأطعمة السهلة المضغ مثل الفطائر والساندويتشات الإكثار من تناول الخضراوات والفاكهة.
- تحديد كمية الطعام والسناك قاصرا على الأطعمة قليلة السعرات الحرارية وشرب الحليب قليل الدسم.
- عدم جعل الطعام وسيلة للثواب والعقاب.
- تشجيعهم على ممارسة الأنشطة الرياضية التي تساعد على حرق الدهون. زرع الثقة في نفوسهم وتعويدهم على العادات الغذائية الصحية منذ الصغر وتنظيم مواعيد تناول الطعام.

وأشارت الدراسة إلى أن 80% في المائة من أطفال التوحد لديهم خلل في المعدة والأمعاء وكذلك المصابين بمتلازمة داون ومتلازمة فنيل كيتون يوريا وتحدث نتيجة عيب وراثي في تكسير أحد الأحماض الأمينية في إفراز الكلى مادة الفنيل كيتون في البول نتيجة لتراكم مادة الفنيل الأنالين في الدم.

  • زواج المعاقين على أرض الواقع
ذكرت دراسة كويتية أن 80 % من أصحاب الإعاقة يرون في أنفسهم الكفاءة والقدرة على الزواج وتلبية احتياجاته، وهذا يدل على الثقة بالنفس التي يمتلكونها فضلا عن مشاركاتهم في الفعاليات والأنشطة المختلفة واندماجهم بالمجتمع، فيما أقر %30 من المشمولين بالاستطلاع من ذوي الإعاقة بأن النظرة السلبية للمجتمع من أهم معوقات زواجهم.

واعتقد %90 من العينة أن فكرة الزواج ناجحة وأنه يجب أن يتم الزواج من شخص صحيح غير معاق وذلك لتحقيق التكامل والتوازن بين الطرفين والتمكن من توفير حياة أفضل للأطفال.
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