رئيس صربيا: ماكرون اعتذر عن زيارة رسمية بسبب الأوضاع في فرنسا

قال الرئيس الصربي ألكسندر فوشيتش، اليوم الاثنين، بعد اتصال هاتفي مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، إنه طلب تأجيل زيارته المقررة إلى صربيا لعدة أسابيع.



وكان من المقرر أن يصل ماكرون إلى صربيا يوم الأربعاء في زيارة مدتها يومين لبحث العلاقات بين بلجراد وكوسوفو وإحياء ذكرى جنود قتلوا خلال الحرب العالمية الأولى التي حلت الذكرى المئوية لانتهائها الشهر الماضي.



وقال فوشيتش للصحفيين "طلب الرئيس ماكرون تأجيل زيارته إلى صربيا لعدة أسابيع بسبب الوضع في بلاده".



ويسعى ماكرون لاحتواء احتجاجات عمت فرنسا بسبب ارتفاع تكاليف المعيشة وأدت لأحداث شغب واسعة بالعاصمة باريس في مطلع هذا الأسبوع.