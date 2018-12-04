نيفين جامع: نولد أفكار الشباب لاستغلال مهاراتهم في تنفيذ المشروعات.. فيديو

قالت نيفين جامع، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، إن الجهاز يوجه الشباب الذي لا يمتلك أفكارا نحو المشروع المناسب لمقوماتهم مشيرة إلى أنه إذا تقدم أحد الشباب الذي لا يمتلك أي مهارة يقوم الجهاز بتوجيهه نحو المشروعات التجارية.



وأوضحت رئيس جهاز تنمية المشروعات، خلال ندوة نظمها قسم الاقتصاد بموقع صدى البلد بعنوان "جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة.. وآفاق نمو الاقتصاد المصرى"، بحضور أحمد صبرى رئيس التحرير ومصطفى خلاف رئيس قسم الاقتصاد وشارك فيها شهيرة الرافعي مدير قطاع الإعلام بجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة ، أن جهاز تنمية المشروعات يولد الأفكار من الشباب ولكن يشترط الجدية، لافتة إلى حرص الجهاز على دراسة الأفكار بشكل جيد لضمان نجاح المشروع.



ولفتت نيفين جامع إلى أن الجهاز يشترط في تمويل بعض الألات تحصيل نسبة 25% من قيمتها عند حصول صاحب المشروع يستنكر تحصيل هذه النسبة عندما يكون غير مؤهل لتنفيذ المشروع بجدية أو في حاجة إلى البدء بإمكانيات أقل وتمويل أقل حتى يستطيع التوسع والحصول على عدد ماكينات أكتر يمكن سداد نسبة المقدم لها.