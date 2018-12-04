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بين الناس

مياه الشرب بالجيزة ترد على شكوى بعض أهالي العجوزة

الثلاثاء 04/ديسمبر/2018 - 07:16 ص
صدى البلد
وسام مختار
أفادت شركة الجيزة لمياه الشرب والصرف الصحي، بأن لجنة من المتابعة الميدانية بالشركة قامت بسحب عينات مياه فى شارع محمود حبيش بالعجوزة، وتبين بعد تحليلها أنها مطابقة للمواصفات.

وأشارت الشركة إلى أن الصرف الصحي بالشارع يقع ضمن خطتها في الإحلال والتجديد، لافتة إلى ان المقاول المنفذ قام بتغيير مواسير الصرف بها,

وأوضحت أن هناك بعض العقارات لم يتم عمل الوصلات المنزلية بها ولا زال العمل مستمرا ولا توجد مشكلة طفوحات بالشارع المذكور.

من جانبه، التقى مندوب الشركه، بعض المواطنين بالشارع، حيث أكدوا عدم شكواهم من جودة المياه.
مياه الشرب بالجيزة ترد على شكوى بعض أهالي العجوزة
مياه الشرب بالجيزة ترد على شكوى بعض أهالي العجوزة
مياه الشرب بالجيزة ترد على شكوى بعض أهالي العجوزة
مياه الشرب بالجيزة ترد على شكوى بعض أهالي العجوزة
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