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مرأة

تكلفة غير متوقعة لإطلالة سيرين عبد النور في برنامج ديو المشاهير

الثلاثاء 04/ديسمبر/2018 - 08:55 ص
صدى البلد
ريهام قدري
ظهرت الفنانة سيرين عبد النور خلال استضافتها في حلقة افتتاح الموسم الجديد من "ديو المشاهير" بإطلالة بدت فيها فى غاية الأناقة والكلاسيكية، حيث اختارت فستانًا أسود مخمليًا من توقيع توم فورد بقماش التول الشفاف والياقة العريضة المتناسقة مع أطراف الأكمام.

ويبلغ ثمن التصميم نحو 8.437 دولار أميركي كما اعتمدت تسريحة شعر ذيل الحصان ومكياجٍ بالألوان الترابية ارتكز على العيون القوية التي تظهر سحبة عيونها الشرقية ولكي يكتمل مكياج عيونها الساحر، لعبت الرموش الكثيفة دورها في إبراز جمالهم.
تكلفة غير متوقعة لإطلالة سيرين عبد النور في برنامج ديو المشاهير
تكلفة غير متوقعة لإطلالة سيرين عبد النور في برنامج ديو المشاهير
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