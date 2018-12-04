أبو سعدة: حقوق كبار السن تحتاج للمزيد من الاهتمام

علق حافظ أبو سعدة عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان على مطالبة وزيرة التضامن غادة والي بوضع قانون عربى استرشادى حول "كبار السن"، قائلا إن أغلب المنظمات مهتمة باستضافة كبار السن فقط وعلاجهم من الأمراض المزمنة.



وأضاف أبو سعدة في تصريح لصدى البلد أن المطالبة بقانون استرشادي لكبار السن أمر حديث الاهتمام لم يكن موجودا من قبل، موضحا أن يأمل أن نكون هناك منظمات تهتم بحقوق كبار السن ومطالبهم.



وأضاف أن هناك جمعية هامة جدا لكنها لا تتبع وزارة التضامن، وتتبع ضباط القوات المسلحة السابقين وهى جمعية المحاربين القدماء تقدم خدمات مهمة وتحتاج إلى مزيد من الدعم.

