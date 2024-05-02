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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

آخرها "كامل العدد" و"المداح".. مسلسلات مستمرة في رمضان 2025

كامل العدد
كامل العدد

بعد النجاح الكبير الذي حققه عدد من الأعمال الدرامية خلال شهر رمضان الماضي، قرر بعض من صناع تلك الأعمال تقديم مواسم جديدة منها؛ استثمارا لهذا النجاح. 

 

كامل العدد 

وكان آخر الأعمال التي حسمت موقفها من تقديم موسم جديد من العمل هو “كامل العدد”، حيث قرر القائمون عليه بدء كتابة موسم ثالث منه بعد نجاح الكبير الذي شهده العمل ، خاصة الجزء الثاني منه. 

وتدور أحداث مسلسل كامل العديد  في إطار اجتماعي لايت كوميدي يواجه الزوجان: دينا الشربيني، وشريف سلامة، مشاكل جديدة خاصة بأبنائهما وحياتهما الزوجية.

مسلسل كامل العدد بطولة شريف سلامة، آية سماحة، أحمد كمال، أحمد جمال سعيد، جيهان الشماشرجي، عمرو جمال، والفنانة القديرة إسعاد يونس، المسلسل من تأليف يسر طاهر، رنا أبو الريش ومن إخراج خالد الحلفاوي.

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مسلسل العتاولة

واحد من الأعمال الرمضانية التى تم الإعلان عن تقديم جزء ثان منها هلال شهر رمضان القادم ، وذلك بعد النجاح الذى ححقه العمل .

مسلسل "العتاولة" بطولة أحمد السقا، طارق لطفى، زينة، باسم سمرة، مى كساب، أحمد كشك، هدى الإتربي، نهى عابدين، ميمي جمال، زينب العبد، منة تيسير، مصطفى ابو سريع، مريم الجندى، مؤمن نور، محمد التاجى، يسرا الحديدي، وآخرون، من تأليف هشام هلال، و إخراج احمد خالد موسى

مسلسل أشغال شقة 

كما نجح مسلسل أشغال شقة فى خطف الانظار اليه هذا العام، لذا فقد قرر القائمين عليه تقديم موسم جديد من العمل .

مسلسل أشغال شقة بطولة هشام ماجد فى دور الزوج، وأسماء جلال فى دور الزوجة، وشيرين فى دور والدة الزوج ، وسلوي محمد علي فى دور والدة الزوجة، ومصطفي غريب ، ومحمد محمود ، محمد عبد العظيم.

العمل يضم عددا من ضيفات الشرف اللاتي يظهرهن في دور مديرات المنزل مثل إنعام سالوسة وانتصار ونهي عابدين وإنجي وجدان ورحمة أحمد ومي كساب.

المداح

ومن بين الأعمال التي قررت تقديم جزء جديد منها هو مسلسل المداح ، والذي يقوم ببطولته الفنان حمادة هلال ، حيث من المقرر ان يستمر العمل في تقديم جرء خامس منه خلال شهر رمضان 2025. 

مسلسل "المداح أسطورة العودة"، يشارك حمادة هلال في بطولة هذا الجزء فتحي عبد الوهاب بالإضافة لنجوم المواسم السابقة هبه مجدي ودنيا عبد العزيز وخالد سرحان ومحمد عز وحنان سليمان وتامر شلتوت وصبحي خليل وظهور خاص لبعض النجوم مثل سهر الصايغ ومي سليم ودياب وحمزة العيلي ومن تأليف أمين جمال، وليد أبو المجد، شريف يسري وإخراج أحمد سمير فرج وإنتاج سيدرز آرت برودكشن (صباح إخوان). ومنتج منفذ شركة أجورا ميديا للإنتاج.

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