مسلسل كامل العدد + 1 يزيح كوبرا من الصدارة .. تفاصيل

تمكن مسلسل “ كامل العدد +1 ” من تصدر نسب المشاهدة فى مصر ، وذلك بعد إنتهاء عرضه خلال شهر رمضان الكريم .

أحتل مسلسل “ كامل العدد + 1 ” المركز الاول ضمن قائمة الاعمال الاعلي مشاهدة فى مصر عبر منصة شاهد ، ليزيح مسلسل كوبرا من بطولة الفنان محمد عادل إمام ، والذى كان قد تصدر نسب المشاهدة خلال الاسابيع الماضية .

ملخص الأحداث:



يتكون مسلسل كامل العدد الجزء الثاني من 15 حلقة وتدور أحداثه في إطار اجتماعي لايت كوميدي يواجه الزوجان: دينا الشربيني، وشريف سلامة، مشاكل جديدة خاصة بأبنائهما وحياتهما الزوجية.

أبطال مسلسل كامل العدد :

مسلسل كامل العدد بطولة شريف سلامة، آية سماحة، أحمد كمال، أحمد جمال سعيد، جيهان الشماشرجي، عمرو جمال، والفنانة القديرة إسعاد يونس، المسلسل من تأليف يسر طاهر، رنا أبو الريش ومن إخراج خالد الحلفاوي.