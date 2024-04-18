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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

كوبرا يتصدر نسب المشاهدة بعد انتهاء شهر رمضان

كوبرا
كوبرا

تمكن مسلسل كوبرا من بطولة محمد عادل إمام ، من تصدر قائمة الأعمال الأعلي مشاهدة في مصر ، وذلك عبر منصة شاهد الإلكترونية . 

واحتل كوبرا المركز الأول من أصل 10 مراكز هم الأعلي مشاهدة في مصر ، بعد انتهاء شهر رمضان الكريم . 

وكان يحتل المركز الأول خلال النصف الأول من شهر رمضان مسلسل أشغال شقة من بطولة الفنان هشام ماجد وأسماء جلال ، بينما احتل المركز الأول في النصف الثاني من شهر رمضان مسلسل " خالد نور وولده نور خالد . 

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مسلسل كوبرا بطولة محمد إمام، مجدى كامل، محمود عبدالمغنى، محمود البزاوى، أحمد عبدالحميد، دنيا ماهر، معتز هشام، وعدد من ضيوف الشرف، وتأليف أحمد محمود أبوزيد وإخراج أحمد شفيق.

وكانت قد ظهرت الفنانة مي عز الدين كضيف شرف الحلقة الاخيرة من مسلسل كوبرا ، حيث سبق وان تعاونت مع محمد عادل إمام في مسلسل دلع البنات . 

مسلسل كوبرا مسلسل خالد نور وولده نور خالد مسلسل خالد نور وولده نور مسلسل أشغال شقة احمد شفيق اسماء جلال الفنانة مي عز الدين الفنان هشام ماجد خالد نور وولده نور خالد

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