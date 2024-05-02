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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

وزير الزراعة اللبناني: الاستفادة من التجارب المصرية الناجحة في الاستزراع السمكي

صدى البلد

التقى السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي اليوم مع عباس الحاج حسن وزير الزراعة اللبناني  لمتابعة الملفات التعاون الزراعى المشترك بين البلدين الشقيقين في مجال تبادل السلع الزراعية والحجر الزراعي وكذلك متابعة المستجدات في مجال تنمية الصادرات ، وذلك على هامش تراسه للجمعية العمومية للمركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة "اكساد" بالعاصمة السعودية الرياض وكذلك حضوره لاجتماعات الجمعية العامة للمنظمة العربية للتنمية الزراعية.


وخلال اللقاء أكد "القصير" ان العلاقات المصرية اللبنانية متميزة على كافة الأصعدة وخاصة في القطاع الزراعي مشيرا إلى توجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية  تقديم كافة أوجه الدعم للأشفاء في لبنان وأضاف انه بحث مع نظيره اللبناني تسهيل الإجراءات وإزالة كافة العقبات أمام المصدريين الزراعيين من الجانبين مشيرا إلى استمرار التواصل بين اللجان الفنية في البلدين .


من ناحيته أشاد الوزير اللبناني بالتعاون البناء والمستمر بين مصر ولبنان في الأنشطة الزراعية المختلفة موجها الشكر الى القيادة السياسية المصرية لمساندتها الدائمة لبلاده.

 
الوزير اللبناني أكد ان بلاده ترغب في  التعاون مع جهاز حماية البحيرات وتنمية الثروة السمكية والاستفادة من التجارب المصرية الناجحة في الاستزراع السمكى حيث تحتل مصر مكانة متميزة في هذا المجال،  

والجدير بالذكر أن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي يشارك حاليا في الاجتماعات المنعقدة بالعاصمة السعودية الرياض للمنظمة المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة " أكساد" وكذلك اجتماعات الجمعية العامة للمنظمة العربية للتنمية الزراعية بحضور بعض السادة وزراء الزراعة العرب وكذلك المنظمات العربية والدولية

الزراعة وزير الزراعة اللبناني عباس الحاج حسن السيد القصير الرياض السعودية

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