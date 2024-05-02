قطاع التأمين يطلق الجولة الثالثة من دعم المواهب فى الألعاب الأولمبية بباريس

اعلن قطاع التأمين عن إطلاق الجولة الثالثة من التجربة الحصرية عن طريق مسابقة أليانز الرياضية، الفريدة من نوعها، حيث يحصل ثمانية عشر فائزاً من المسابقة على فرصة السفر لحضور دورة الألعاب الأوليمبية والبارالمبية بباريس لعام 2024، وذلك انطلاقاً من كون أليانز الشريك التأميني الحصري للجنتين الأولمبية والبارالمبية الدوليتين في الفترة من 2021-2028. وينقسم الفائزون بالمسابقة إلى اربع فئات ومن بينهم رياضيين، موظفين، عملاء، وفائزاً من خلال وسائل التواصل الاجتماعي.



وتعكس هذه المسابقة حرص أليانز مصر على نشر المفاهيم والقيم الرياضية بين أفراد المجتمع وخاصة الشباب، كما تأتي امتداداً لجهود الشركة ورؤيتها لدعم الشباب والرياضة، كأحد أهم المحاور الأساسية لاستراتيجيتها القائمة على تفعيل الشراكات المختلفة ورعاية الاتحادات الرياضية واللاعبين والحرص على دعم المواهب الرياضية المصرية، تحقيقًا لرؤيتها في ترك أثر ملموس على حياة المواهب الرياضية ، وقد سبق أن تأهل أربعة من أصل خمسة سفراء للعلامة التجارية الأولمبية إلى الألعاب الأولمبية وهما مروان القماش في رياضة السباحة، سيف عيسى في التايكوندو، زياد السيسي وناردين إيهاب في سلاح السيف.



في السياق ذاته، تُكثّف أليانز مصر سعيها لتسليط الضوء على دورات الألعاب الأولمبية والبارلمبية، من خلال مشاركة سفرائها الرياضيين فيها، وتأتي هذه الجهود في إطار التزام أليانز الراسخ بتعزيز مبادئ الشمولية والاستدامة الرياضية، إيمانًا منها بأهمية الرياضة في بناء جيل واعٍ وصحي، وتهدف أليانز من خلال هذه المبادرات إلى زيادة فرص تحقيق الإنجازات الرياضية على المستويين الوطني والعالمي.



جدير بالذكر أن أليانز بمصر قامت في وقت سابق من هذا العام بتوقيع عقد اتفاقية مع اللجنة الأولمبية الوطنية للرعاية التأمينية للبعثة المصرية المشاركة فى أولمبياد باريس 2024 لضمان حصول الوفد الأولمبي المصري على بوليصة الحوادث الشخصية التي تشمل إصابات الملاعب، هذا بجانب توفيرها لوثائق تأمينية ضد الحوادث الشخصية التي تشمل إصابات الملاعب لسفرائها البارالمبيين في دورة الألعاب البارالمبية في باريس 2024 لدعم الأبطال الأوليمبين والبارالمبيين.

