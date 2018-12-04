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حوادث

إحباط محاولة تهريب 615 جهاز GPS بجمارك بورسعيد.. فيديو

الثلاثاء 04/ديسمبر/2018 - 06:28 م
صدى البلد
مصطفى الرماح - محمد صبرى
نجحت الأجهزة الأمنية بجمارك بورسعيد بالتنسيق مع إدارة البحث الجنائى بالإدارة العامة لتأمين محور قناة السويس، من إحباط محاولة تهريب 615 جهاز كاسيت سيارة مزودة بجهاز "GPS "، وكذا 350 إريال خاص بجهاز "GPS".

كانت معلومات وتحريات قسم البحث الجنائى بإدارة شرطة موانى بورسعيد بالتنسيق مع إدارة البحث الجنائى بالإدارة العامة لتأمين محور قناة السويس، أكدت قيام إحدى شركات الإستيراد والتصدير لمالكها مجدى .ع.م- مواليد 1968، مقيم الزهور بمحافظة بورسعيد.. باستيراد حاوية مشمولها "إكسسوارات سيارات" واردة إلى ميناء غرب بورسعيد البحرى، وقيام أصحاب الشأن بإخفاء أصناف تتطلب موافقات مُسبقة من الجهات المختصة.

وعقب تقنين الإجراءات تم إعداد لجنة أمنية جمركية، أسفرت أعمالها عن ضبط عدد (265) جهاز كاسيت سيارة مزودة بجهاز "GPS "، وكذا 350 إريال خاص بجهاز "GPS".

تم التحفظ علي المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية وإبلاغ الجهات المختصة.
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