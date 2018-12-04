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أخبار البلد

المصري يبحث مع وزير التجارة الأيرلندى سبل التعاون المشترك

الثلاثاء 04/ديسمبر/2018 - 06:46 م
صدى البلد
نورهان خفاجي
التقى الفريق يونس المصرى وزير الطيران المدنى بمقر الوزارة اليوم بات برين وزير التجارة الأيرلندى والوفد المرافق له والذى يضم خبراء من مجالات مختلفة بأيرلندا.

خلال اللقاء استعرض وزير الطيران مع نظيره الإيرلندي تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين فى مجالات الطيران المختلفة وبخاصة مجال اِدارة المطارات والتدريب وتأجير وصيانة الطائرات خاصة أن أيرلندا من أكبر الدول فى هذا المجال على مستوى العالم بالإضافة إلى مجال  إدارة الأسواق الحرة حيث لدى أيرلندا خبرة كبيرة فى مجال الأسواق الحرة.

ناقش الوزيران تدشين خط طيران مباشر بين القاهرة و دبلن كما بحثا إمكانية تسيير رحلات شارتر لتشجيع السياحة الوافدة إلى مصر من أيرلندا وخاصة سياحة الْيَوْمَ الواحد باستخدام مطار سفنكس لزيارة المعالم السياحية والأثرية بمنطقة أهرام الجيزة وسقارة ولاسيما أنه يتم افتتاح المتحف الكبير للآثار خلال عام 2020 .

كما اطلع الفريق يونس المصرى الوزير الأيرلندي على المشروعات المستقبلية التى يقوم بها قطاع الطيران المدنى المصرى والمزايا التي تمنحها الوزارة للمستثمرين الأجانب مؤكدًا حرصه الشديد على تعزيز آليات التعاون بين البلدين.

اتفق الجانبان على وضع خطة مستقبلية وتبادل الوفود بين البلدين في الفترة القادمة لبحث مشروعات التعاون وزيادة فرص الاستثمار بين مصر وإيرلندا وبخاصة فى مجال الطيران المدني.
المصري يبحث مع وزير التجارة الأيرلندى سبل التعاون المشترك
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