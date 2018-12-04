عربية البرلمان : زيارة مرتقبة لمجلس الشيوخ السعودي

أكد النائب أحمد فؤاد أباظة، وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، أن اللجنة تعد زيارة خلال الفترة المقبلة لزيارة مجلس الشيوخ السعودى لتوطيد العلاقات القوية بين البلدين.



قال "أباظة"، فى تصريح صحفى اليوم: إن الجمعية البرلمانية المصرية - السعودية، عقدت عدة اجتماعات متواصلة فى القاهرة، خلال اليومين الماضيين، ركزت على توحيد الجهود، للدفاع عن القضايا العربية.

