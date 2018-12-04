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برلمان

عربية البرلمان : زيارة مرتقبة لمجلس الشيوخ السعودي

الثلاثاء 04/ديسمبر/2018 - 09:49 م
مجلس النواب
مجلس النواب
ماجدة بدوى
أكد النائب أحمد فؤاد أباظة، وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، أن اللجنة تعد زيارة خلال الفترة المقبلة لزيارة مجلس الشيوخ السعودى لتوطيد العلاقات القوية بين البلدين.

قال "أباظة"، فى تصريح صحفى اليوم: إن الجمعية البرلمانية المصرية - السعودية، عقدت عدة اجتماعات متواصلة فى القاهرة، خلال اليومين الماضيين، ركزت على توحيد الجهود، للدفاع عن القضايا العربية.
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