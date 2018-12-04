عبق الموتة الصغرى.. الأكثر مبيعًا بعد طرحها في الأسواق.. صور

نظمت مكتبة ألف، ودار غراب للنشر والتوزيع حفل توقيع ومناقشة كتاب "عبق الموتة الصغرى"، للكاتب عبد الرحمن خالد، وذلك بمقر مكتبة ألف فرع المعادي، حيث لاقت الرواية نجاحًا كبيرًا على كافة المستويات وعليها إقبال كبير من جماهير القراء وفي منافسة الآن ضمن الروايات الأكثر مبيعًا وذلك لما تحمله من كلمات ومعان قوية.



وتقع رواية «عبق الموتة الصغري » في 264 صفحة من القطع المتوسط والرواية تغوص في النفس البشرية وتتعرض لما تطمح إليه وما تطمع فيه، هذا الخيط الرفيع ما بين الطموح والطمع الذي يمكن أن يقرر مصير شخص ما ويرسم أقداره، فالرواية واقعية على حد كبير وتعتمد على الغموض في طرحها، وتتناول الرواية قضايا عدة في إطار من الأحداث الواقعية التي باتت تسيطر على مجتمعنا من ميل للاستعانة على تحقيق الأحلام بأساليب وطرق هي أقرب للسحر، السحر الذي يمكن أن يستحله الأشخاص لتبرير سعيهم لتحقيق رغباتهم ومبتغاهم.



يذكر أن "رواية عبق الموتة الصغرى" الأولى للكاتب عبدالرحمن خالد وتناقش عدة موضوعات اجتماعية وفلسفية.