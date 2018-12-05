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مرأة

التونر.. 5 خطوات للعناية بالبشرة الدهنية

الأربعاء 05/ديسمبر/2018 - 07:02 ص
صدى البلد
آية التيجي
تعاني البشرة الدهنية من العديد من المشاكل بسبب طبيعتها والتي تفرض عليها ظروفا قاسية، وهو ما يتسبب في ظهور الحبوب، والرؤوس السوداء، أو بختان البذرة بسبب إفراز الدهون، بالاضافة الى المسام المفتوحة.

وفيما يلي ووفقا لما جاء في موقع برايت سايد بعض الخطوات الهامة للحفاظ على البشرة الدهنية، والعناية بها بشكل جيد، وابرزها:

١- غسل الوجه:
من أهم الخطوات هي غسل الوجه مرتين او تلاتة يوميا، وذلك حتى تتخلص بشرتك من أي دهون أو أوساخ متراكمة، وبذلك تتجنبين انسداد المسام وظهور حب الشباب.

لذا يجب ان تختارى غسول مناسب ومفضل، على ان يحتوي على زيت شجرة الشاي أو الكركم والعسل.

٢-تقشير البشرة:
ويجب اعتماد تقشير البشرة مرتين او تلاتة في الاسبوع، وذلك حتى تتخلصي من الجلد الميت، وتقوم بتجديد خلايا البشرة، ولكن بشكل خفيف عند فركها، حتى لا تتأذى.

٣- عمل الماسكات:
وبعد التقشير يجب عمل الماسك المناسب لبشرتك، مثل : ماسك التفاح وسوف تقومي بضرب شرائح التفاح مع ملعقتين عسل في الخلاط وضعيهم على وجهك لمدة 15-20 دقيقة، واغسليه بمياه فاترة.

٤- استخدام التونر يوميا:
ومن أهم الخطوات ايضا استخدام التونر بشكل يومي، حيث ان ميه الورد مفيدة للغاية، وقطرات منها باستخدام قطعة صغيرة من القطن، تضمن نظافة وجهك من الشوائب، بالإضافة إلى اكتسابها نضارة مثالية.

٥- استخدام الكريم المرطب:
ويجب أن تختاري كريم مرطب خالي من الزيوت، ويوضع قبل النوم، وقبل التعرض لدرجات الحرارة المنخفضة.
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