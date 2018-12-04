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رياضة

محمد عواد يعلن قراره النهائى بخصوص الانتقال إلى الأهلي أو الزمالك

الثلاثاء 04/ديسمبر/2018 - 11:57 م
محمد عواد
محمد عواد
محمد رشاد
أكد محمد عواد، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة السعودي، أنه يفضل الاستمرار في الدوري السعودي الموسم المقبل، عن الانتقال للأهلي أو الزمالك.

وقال عواد في تصريحات لقناة "ام بي سي مصر"، "لا أعلم تفاصيل عقدي مع الوحدة إذا كان هناك بند بشأن إعادة البيع أم لا، لكن في كل الأحوال، سأعود للإسماعيلي بعد نهاية الإعارة لو لم استمر في السعودية".

وتابع، "الإسماعيلي هو بيتي وصاحب فضل علي، وأشكر مسئوليه على إعطائي فرصة للاحتراف في الخارج، ومتبقي في عقدي موسمين مع الدراويش".

وأكمل، "لم أبد أي رغبة بشأن الانتقال للنادي الأهلي أو الزمالك في الفترة المقبلة، وأفضل الاستمرار في الدوري السعودي في الفترة المقبلة، انتظر نهاية الموسم لتحديد مصيري".

وقال: أتمنى الحصول على فرصة حقيقية لحراسة مرمى منتخب مصر في الفترة المقبلة، احترم جميع زملائي، لكن يجب أن يتغير مفهوم اختيار حارس المنتخب، في السنوات الأخيرة، كان الأمر مرتبطا بحارس النادي الأهلي".
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