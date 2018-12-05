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مرأة

تأخر ندوة جمعية المرأة وغياب أعضاء المنصة يثير استياء الحضور.. صور

الأربعاء 05/ديسمبر/2018 - 11:51 ص
صدى البلد
اسماء محمد
أعلنت جمعية المرأة في العلوم بالدول النامية عن إقامة ندوة تثقيفية بعنوان فيتامين "د" والصحة العامة، وذلك صباح اليوم في تمام التاسعة والنصف، بقاعة المؤتمرات الجديدة بالمركز بحضور نخبة من المتخصصين في مختلف المجالات إلا أن الندوة تأخرت مايقرب من الساعتين، إضافة إلى عدم حضور أعضاء المنصة وسط استياء الحضور وانصراف عدد كبير منهم.

وكان يفترض أن تلقي الندوة الضوء على علاقة فيتامين "د" بصحة وقوة العظام وعلاقته بهشاشة العظام وعلاقة فيتامين "د" بمرض السكر والروماتويد والأمراض الباطنة المختلفة، وسيناقش تأثير فيتامين "د" على الصحة النفسية للإنسان والمرأة بصفة خاصة، ومناقشة طرق الوقاية من نقص فيتامين د وأهمية التعرض للشمس وتناول الأغذية الغنية بهذا الفيتامين، بالإضافة إلي مناقشة هل من الضروري استخدام الأدوية لعلاج هذا النقص؟، واستخدام الأغذية المدعمة بهذا الفيتامين والطرق المختلفة لتجهيزها، وذلك بمشاركة نخبة من المتخصصين فى مجالات "طب العظام، والتغذية، والألبان، والطب النفسي، والطب التكميلي، والأمراض الباطنية".

يذكر أن الندوة بدأت بعد ميعادها بتغيب معظم أعضاء المنصة ولم يفتتح الندوة سوى 3 أطباء فقط هم "الدكتورة ميرفت رئيسة الجمعية وحسن درويش ونائب رئيس المركز للشئون الفنية، ودكتور ممدوح عوض نائب رئيس المركز للشئون البحثية".
تأخر ندوة جمعية المرأة وغياب أعضاء المنصة يثير استياء الحضور.. صور
تأخر ندوة جمعية المرأة وغياب أعضاء المنصة يثير استياء الحضور.. صور
تأخر ندوة جمعية المرأة وغياب أعضاء المنصة يثير استياء الحضور.. صور
تأخر ندوة جمعية المرأة وغياب أعضاء المنصة يثير استياء الحضور.. صور
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