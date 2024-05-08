عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

يوم مفتوح بثقافة حاجر العديسات بالأقصر

صدى البلد

 

تنظم ثقافة الأقصر عددا من الفعاليات والأنشطة الفنية والثقافية ذات البعد الإنسانى والفنى، وفق خطة لنشر الوعى عبر الفن والحوار فى المناطق المختلفة.

وعقد قصر ثقافة الطود محاضرة بعنوان "أعرف بلدك _ محافظة الأقصر "ألقاها السيد محمد موضحا المعالم التاريخية والأثرية لمحافظة الأقصر، بينما أعد قصر ثقافة الطفل ورشة حكي عن "د. فاروق الباز" سردتها بسمة جابر، نفذت مكتبة الطفل والشباب بالمحاميد بحري الثقافية ورشة فنون تشكيلية رسم حر نفذتها ولاء أحمد.

 

رئيس جامعة الأقصر يترأس الاجتماع الدوري لمجلس إدارة التعليم المدمج

تكريم رئيس جامعة الأقصر خلال احتفالية النشاط الختامى لجمعية المنتدى الاستراتيجي

ونظم قصر ثقافة حاجر العديسات يوم ثقافي مفتوح متنوع لرواد القصر تضمن ورشة فنون تشكيلية نفذتها شيرين محمد بورق فوم نفذتها رحمة أحمد ، وفقرات ترفيهية للأطفال نفذتها هناء يونس وبسمة أبوالسعود، وورشة حكي قصة بعنوان "العنكبوت" ضمن سلسلة حيوانات جاء ذكرها بالقرآن الكريم تأليف محمد حسن أبو دنيا وسردتها هناء يونس، ودوري ثقافي ومعلومات عامة وفنية ألقتها هناء يونس، وورشة فنية بورق الفوم نفذتها رحمة أحمد، وورشة فنون تشكيلية رسم حر نفذتها شيرين محمد.

أعد قصر ثقافة الأقصر أمسية شعرية للشاعر محمود مرعي بعنوان "انت"، وكذلك أعد قصر ثقافة حسن فتحي أمسية شعرية للشاعر أحمد شمس الدين بعنوان "عيون غزة"، وأعد قصر ثقافة بهاء طاهر أمسية شعرية للشاعر شعبان شلبي بعنوان "رجعت من نص الطريق، في حب رسول الله صلى الله عليه وسلم"، وأعد قصر ثقافة حوض الرمال أمسية شعرية للشاعر شعبان شلبي بعنوان "الذكريات"، كما نفذ القصر ورشة حرف بيئية، بإستخدام مخلفات البيئة من الزجاج وورق الفوم نفذتها سمر محمد بصحبة رواد القصر.

تأتى الفعاليات ضمن الأنشطة التى تنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، والمعد برعاية وزارة الثقافة، بإشراف أقليم جنوب الصعيد الثقافي برئاسة عماد فتحى من خلال فرع ثقافة الأقصر برئاسة حسين النوبي.

الأقصر الأنشطة الفنية والثقافية الهيئة العامة لقصور الثقافة الصعيد الثقافي ثقافة حسن فتحى ثقافة بهاء طاهر جامعة الاقصر قصر ثقافة بهاء طاهر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بيان عاجل من قطر بشأن القصف الإسرائيلي على رفح والاستيلاء على المعبر

تعديل جدول تخفيف أحمال الكهرباء بدءًا من اليوم.. اعرف المواعيد الجديدة

هل تحصل البنت على ذهب الأم بعد وفاتها؟ دار الإفتاء ترد

سيناريو العشري.. نبيل الحلفاوي يعلق على فوز الأهلي برباعية أمام الاتحاد

ميدو بعد فوز الأهلي على الاتحاد السكندري: هذه قوة كولر

عكست الاتجاه.. تحرك مفاجئ بأسعار الدواجن اليوم في الأسواق

أشعر بالقيء.. فنانة شهيرة تكشف عن إحساسها أثناء تقديم بعض مشاهد القبلات

بورصة الدواجن والبيض اليوم.. انخفاض أسعار الفراخ ومفاجأة في سعر البانية

ترشيحاتنا

بسبب الامتحانات| تعديل خطة تخفيف أحمال الكهرباء بداية من اليوم على مستوى الجمهورية

قطر تدعو إلى تحرك دولي يحول دون وقوع إبادة جماعية في رفح

أمريكا توقف صفقة أسلحة مرسلة لإسرائيل بسبب رفح الفلسطينية.. تفاصيل

زلزال يضرب ساحل تونجا الجنوبية في المحيط الهادئ

سفراء المناخ يزورون الكاتدرائية المرقسية لتهنئة البابا تواضروس بعيد القيامة المجيد

أشعر بالقيء.. فنانة شهيرة تكشف عن إحساسها أثناء تقديم بعض مشاهد القبلات


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هجوم الأفيال في تايلاند| مصرع 150 شخصًا .. وسكان هذه المدن تعاني

فوائد العنب الأحمر قبل النوم وفي جميع الأوقات

عرض جراج سيارات للبيع بنص مليون يورو.. لن تصدق السبب

خبير تغذية يوضح 12 فائدة لـ ورق العنب .. تعرف عليها

فيديو

رنا سماحة لصدى البلد: مسلم صوته مميز وأحب أشاركه دويتو غنائي

كيس بوردة .. مجدي شطة مهدد بالحبس عامين

تخفيض 50٪.. تفاصيل عرض مصر للطيران على الرحلات

اجتياح رفح الفلسطينية.. أول رد مصري رسمي وتحذير من سياسة حافة الهاوية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: حتى سندريلا أصلها فرعوني

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: ماذا يعني أن يكون معرفياً؟

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشكل القانوني للتعاقد بالرسائل الإلكترونية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب.. غيوم التحديات وشمس الانتصار

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الوجدان بين الاهتمام والإهمال

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: التغذية العلاجية وصحة الإنسان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين: انتهاء التكليف وبدء التشريف

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: عيد تجدد الحياة

اﻟﻤﺰﻳﺪ
-