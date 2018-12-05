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تعليم

جامعة الأزهر: إجراء 34 عملية شفة أرنبية مجانا بالمستشفى التخصصى

الأربعاء 05/ديسمبر/2018 - 11:59 ص
صدى البلد
محمد شحتة
رسمت جامعة الأزهر، البسمة على وجوه ٣٤ طفلًا وأسرهم من المصابين بما يُعرف بـ«الشفة الأرنبية»، بعد ان احتضنهم مستشفى جامعة الأزهر التخصصى الجديد، ونجح وفد طبى كورى فى إجراء الجراحة اللازمة لهم مجانًا، على نفقة «بيت الزكاة والصدقات المصرى»؛ تنفيذًا لتوجيهات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، والدكتور محمد المحرصاوى، رئيس الجامعة.

يأتي ذلك فى إطار الرسالة الإنسانية والاجتماعية للأزهر؛ تخفيفًا لآلام المرضى.

جاء ذلك على هامش ورشة عمل انعقدت فى إطار التعاون بين كلية طب الأسنان للبنات بجامعة الأزهر بالقاهرة برئاسة الدكتور مصطفى عبد الغني، عميد الكلية، وكلية طب الأسنان بجامعة بدر.

وأكد الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، حرص الجامعة على التعاون مع جميع المؤسسات التعليمية وتقديم كل الدعم لها في إطار رسالتها لخدمة المجتمع.

وحرصت جامعة بدر، ممثلة فى الدكتور إبراهيم حسن القلا، نائب رئيس الجامعة، على تكريم المحرصاوى بحضور الدكتور طارق سلمان، نائب رئيس الجامعة، والدكتور مصطفى عبد الغنى، عميد كلية طب الأسنان بنات جامعة الأزهر بالقاهرة؛ تقديرًا لدور جامعة الأزهر فى ترسيخ صحيح الدين بالداخل والخارج، والإسهام الفعَّال فى خدمة الإنسانية بأسرها.

كما تم توجيه الشكر للدكتور حاتم الأحمدى، أستاذ ورئيس قسم جراحة الوجه والفكين والمدير التنفيذى لمركز علاج وتجميل شق الشفة والحلق بكلية طب الأسنان بنات جامعة الأزهر بالقاهرة وصاحب المبادرة.
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