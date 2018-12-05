الأمم المتحدة: لدينا أدلة على وجود عمليات إعدام لداعش في سوريا

كشفت ميشيل باشليه، رئيس المفوضة العليا لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، أن المنظمة لديها تقارير تثبت وجود عمليات إعدام ينفذها تنظيم "داعش" الإرهابي في حق من يعتقد أنهم يتعاونون مع مقاتلي المعارضة في محافظة دير الزور بشرق سوريا.



ونقلت قناة "روسيا اليوم" عن باشليه قولها: "نعبر عن قلقنا عميق على سبعة آلاف مدني قالت إنهم محاصرون بين مقاتلي داعش الذين يمنعونهم من مغادرة دير الزور، وبين الضربات الجوية التي ينفذها التحالف بقيادة الولايات المتحدة".



وأشارت إلى أن التنظيم الإرهابي يعدم من يعتقد أنهم يتعاونون مع قوات سوريا الديمقراطية أو أطراف أخرى في الصراع"، مؤكدةً أن المدنيين يستخدمون "كرهائن وأوراق مساومة" في الصراع.