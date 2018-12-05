أمطار ورياح وأتربة.. الأرصاد تحذر من ضربة ثلاثية عنيفة خلال طقس الخميس

كشف الدكتور أحمد عبدالعال، تفاصيل حالة طقس الغد حيث تسود حالة من عدم الاستقرار وتتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء يصاحبها سقوط أمطار على السواحل الشمالية والوجه البحري، إلى القاهرة ومدن القناة وسيناء وتصل إلى مناطق جنوب البلاد تكون غزيرة ورعدية أحيانًا على بعض المناطق.





وأضاف أحمد عبد العال، أن طقس الغد سيصاحبه نشاط ملحوظ للرياح على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، وتكون مثيرة للرمال والأتربة على المناطق المكشوفة، وتؤدي إلى زيادة الإحساس بالبرودة واضطراب في الملاحة البحرية على البحر المتوسط خلال تلك الفترة.





وتابع: الطقس يكون مائلاً للبرودة نهارًا بارد ليلاً، ومن المنتظر أن تنحصر فرص سقوط الأمطار يوم الجمعة على السواحل الشمالية، ومن المتوقع أن تتراوح درجات الحرارة على السواحل الشمالية وشمال سيناء من 21 إلى 20 درجة مئوية، أما السواحل الشمالية الغربية فتتراوح ما بين 20 و19 درجة.





وتسجل درجات الحرارة على محافظات الوجه البحري والقاهرة 20/19 درجة، أما محافظات شمال الصعيد 21/20، محافظات جنوب الصعيد 22/23، ومحافظات جنوب سيناء 23/24.



