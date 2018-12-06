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ديني

المنظمة العالمية لخريجي الأزهر تستقبل وفدا من الرهبان الفرنسيسكان

الخميس 06/ديسمبر/2018 - 01:29 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أ ش أ
استقبل الدكتور محمد عبد الفضيل القوصي رئيس مجلس إدارة المنظمة العالمية لخريجي الأزهر وعضو هيئة كبار العلماء وفدا من الرهبان الفرنسيسكان الكاثوليك بمصر.

وقال الأب هاني باخوم المتحدث باسم الكنيسة الكاثوليكية في مصر - في تصريح له - إن اللقاء ناقش سبل التعاون بين المنظمة والكنيسة حول تقديم فاعليات مشتركة بمقر المنظمة وتوزيع أعداد لمجلة نور بمدارس الفرنسيسكان بمصر .

وأضاف أن الدكتور القوصى رحب بوفد الرهبان الفرنسيسكان باعتبارها الزيارة الأول لهم للمنظمة، مؤكدا أن اللقاء كان مثمرا ويبعث على بث روح المواطنة والوحدة الوطنية.

وأشار الأب هانى باخوم إلى أن وفد الرهبان الفرنسيسكان أبدى رغبته في مشاركة المنظمة العالمية لخريجي الأزهر في تنظيم احتفالات الرهبنة الفرنسيسكانية الكاثوليكية بمصر التي ستقام في أواخر شهر فبراير وأوائل شهر مارس المقبلين بمشاركة وفود أجنبية من (الولايات المتحدة الأمريكية وإيطاليا )، مؤكدًا أن زيارة بابا الفاتيكان لمصر العام الماضي 2017 هي إحياء لأول حوار بين مسيحي الغرب ومسلمي الشرق.

وقدم وفد الرهبان لقيادات المنظمة مجموعة كتب تعريفية بالطائفة الفرنسيسكانية الكاثوليكية ، كما تم تقديم كتيب من تأليف دكتور محمد عبد الفضيل القوصي لوفد الكنيسة، ونسخة من مجلة نور .
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