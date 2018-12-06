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دحلان محذرا قطر وتركيا: السيسي وبن سلمان قاعدين لكم ..فيديو

الخميس 06/ديسمبر/2018 - 04:00 ص
محمد دحلان
محمد دحلان
هاني حسين
وجه محمد دحلان، القيادي الفلسطيني، عضو المجلس التشريعي الفلسطيني، حديثه إلى قطر وتركيا، قائلًا: "لدي أخبار سعيدة لكم عن مصر والسعودية، يجب عليكم أن ترتبوا أنفسكم لأن الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي قاعد 50 سنة فتعايشوا مع هذا الأمر".

وأضاف "دحلان"، في حواره على قناة "الحدث اليوم"، "وضع الأمن في مصر مستقر، وسيناء عادت إلى مصر الحبيبة والجيش المصري يفرض سيطرته على سيناء، الرئيس السيسي قاعد لقطر وتركيا لأنه هو الرجل الذي أنقذ مصر".

وتابع: "عندما يكون خصمي مريضًا بالكذب أكون أنا مرتاح لأنني عايش بالحقيقة وهم عايشين بالكذب"، مضيفًا: "حجم الخراب الذي نفذته قطر في الأمة العربية يحتاج إلى 100 عام محاسبة لقطر وحكامها، وحجم الخراب والدمار في الشعب الليبي والسوري والإرهاب في مصر مسئولة عنه قطر، ومحاسبة هؤلاء ستأتي آجلا أم عاجلا".

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