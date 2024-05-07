بيان عاجل من الخارجية السودانية بشأن السعودية

أعربت وزارة الخارجية السودانية رفضها ما ورد في الوسائط الاجتماعية من إساءات بالغة للقيادة السعودية من كتابات وتعليقات لكُتاب أعمدة وناشطين سودانيين لا يعبر عن حقيقة موقف الحكومة والشعب السوداني تجاه المملكة العربية السعودية، قيادةً وحكومةً وشعباً .

نص البيان السوداني الصادر عن خارجية الخرطوم على: " تابعت وزارة الخارجية خلال الأيام الماضية كتابات وتعليقات لكُتاب أعمدة وناشطين سودانيين في الوسائط الاجتماعية تتناول العلاقات السودانية السعودية بما لا يعبر عن حقيقة موقف الحكومة والشعب السوداني تجاه المملكة العربية السعودية الشقيقة، قيادةً وحكومةً وشعباً، وحرصهما على صيانة هذه العلاقات الودية والاستراتيجية الضاربة في التاريخ من كل ما يعكر صفوها.

وقالت الخارجية في بيانها :" بهذا الخصوص ترفض وزارة الخارجية ما ورد في الوسائط الاجتماعية من إساءات ولغة لا تشبه ما عرف به الشعب السوداني من تهذيب واحترام لأشقائه، خاصة ملوك وأمراء وقيادات الدول الشقيقة.

وأضافت الخارجية السودانية:" تكتسي العلاقات مع المملكة العربية السعودية بخصوصية مميزة بحكم ما يربط البلدين والشعبين من أواصر الدين واللغة والجوار والمصير المشترك والمصالح المتبادلة.

واتمت:" وبالنظر إلى أن المملكة العربية السعودية هي سادنة الحرمين الشريفين، تناشد الوزارة كتاب الرأي والمعلقين وناشطي الوسائط الاجتماعية الابتعاد عن كل ما يسيء للعلاقات بين البلدين الشقيقين ولرموز وقيادات المملكة العربية السعودية والدول الشقيقة والصديقة.