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حوادث

ضبط هارب من مؤبد في البحر الأحمر

الخميس 06/ديسمبر/2018 - 09:51 ص
ضبط - أرشيفية
ضبط - أرشيفية
إبراهيم جادالله
شنت مديرية أمن البحر الأحمر، حملة أمنية مكبرة بمختلف مدن المحافظة؛ لضبط المخالفات المختلفة، وتنفيذ الأحكام القضائية، خاصةً الأحكام وشيكة السقوط.

تمكنت الحملة التي أشرف عليها اللواء أشرف عز العرب مدير أمن البحر الأحمر، من ضبط "اشرف ع ع" والمطلوب التنفيذ عليه في القضية رقم 7804 جنايات ثان الغردقة، والمحكوم عليه بالسجن المؤبد وغرامة نصف مليون جنيه "مخدرات" بجلسة 20 أغسطس 2017.

كما تم ضبط "قباري م ع" والمطلوب التنفيذ عليه في القضية رقم 452 جنايات مرسى علم، والمحكوم عليه بالسجن 10 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه "مخدرات" بجلسة 24 ديسمبر 2016.

وتم ضبط "حسن ع ع" والمطلوب التنفيذ عليه في القضية رقم 1053 جنايات مرسى علم، والمحكوم عليه بالسجن سنة وغرامة 200 جنيه "سلاح نارى" بجلسة 4 يونيو 2016.
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