برلماني للحكومة: القاهرة الكبرى غرقت في شبر ميه

أكد الدكتور سعيد حساسين رئيس الهيئة البرلمانية بمجلس النواب أن هطول الأمطار بكثافة على من المحافظات خاصة محافظات الدلتا والقاهرة الكبرى كشف عن عدم جاهزية الحكومة للحد من الآثار السلبية.



وقال " حساسين " فى طلب إحاطة قدمه للدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب لتوجيهه الى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ان محافظات القاهرة الكبرى القاهرة والجيزة والقليوبية غرقت فى " شبر مية " مؤكدا ان جميع المواطنين فى القاهرة الكبرى عانوا أشد المعاناة بسبب تراكم المياه بمختلف الشوارع خاصة أن بلاعات الصرف الصحى مسدودة ولاتعمل مما أدى الى تراكم مياه الأمطار.



وقال الدكتور سعيد حساسين ان الواقع أكد عدم جاهزية المحافظات للتعامل مع حالات سقوط الأمطار والسيول ومعالجة الآثار المترتبة عليها واستمرار وجود معوقات تواجه حركة تدفق مياه الأمطار وعدم تطهير شبكات الصرف والمجارى المائية.