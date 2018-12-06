أهالى عين شمس يعانون من تعديات المحلات على شارعى مصطفى حافظ وأحمد عرابى

بعث المواطن "عماد الدين رياض" أحد قراء موقع صدى البلد الإخبارى برسالة عبر خدمة الشكاوى الخاصة بالموقع، يشكو فيها من انتشار تعديات أصحاب الملابس التجارية على مساحة شارعى "أحمد عرابى ومصطفى حافظ" بحى عين شمس بمحافظة القاهرة.



وأوضح أن شارع أحمد عرابى يعانى من تعديات الباعة الجائلين وأصحاب المحلات التجارية واستغلالهم مساحة الشارع لعرض بضائعهم، ما ينشر نوعا من البلطجة بالشارع ويعوق حركة المواطنين.



وأضاف أن شارع "مصطفى حافظ" يعانى أيضا من نفس المشكلة بالإضافة لوجود تكسير بالشارع ما يوقف حركة السير يوميا ولا يوفر حياة آدمية لسكان الشارع.



ويقدم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360 .