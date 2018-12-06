ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

بين الناس

أهالى عين شمس يعانون من تعديات المحلات على شارعى مصطفى حافظ وأحمد عرابى

الخميس 06/ديسمبر/2018 - 10:06 م
صدى البلد
كريم ناصر
بعث المواطن "عماد الدين رياض" أحد قراء موقع صدى البلد الإخبارى برسالة عبر خدمة الشكاوى الخاصة بالموقع، يشكو فيها من انتشار تعديات أصحاب الملابس التجارية على مساحة شارعى "أحمد عرابى ومصطفى حافظ" بحى عين شمس بمحافظة القاهرة.

وأوضح أن شارع أحمد عرابى يعانى من تعديات الباعة الجائلين وأصحاب المحلات التجارية واستغلالهم مساحة الشارع لعرض بضائعهم، ما ينشر نوعا من البلطجة بالشارع ويعوق حركة المواطنين.

وأضاف أن شارع "مصطفى حافظ" يعانى أيضا من نفس المشكلة بالإضافة لوجود تكسير بالشارع ما يوقف حركة السير يوميا ولا يوفر حياة آدمية لسكان الشارع.

ويقدم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360 .
loading...

ترشيحاتنا

اسرار تفضيل تراوري اللعب لـ بيراميدز على حساب الأهلي والزمالك

نتنياهو مدافعا عن قطر: أموالها لحماس تحمي إسرائيل من أزمة غزة

حماة الأمير ويليام تكشف لأول مرة سر رفضها زواج ابنتها من ولي العهد البريطاني

رامي إمام ينشر صورة برفقة ياسمين عبد العزيز فى الجيم

تامر أمين يهاجم رانيا يوسف: فستانك من غير بطانة وهز السوشيال ميديا

ثنائية وخناقة شوارع وغياب هداف الدورى ملخص لقاء الزمالك والمصري.. فيديو

نجم المصري يدخل في نوبة بكاء بعد الهزيمة من الزمالك

مصرع طفل وإصابة شقيقته عقب خروجهما من المدرسة بسوهاج

خناقة شوارع وسباب بالفرنسية فى لقاء الزمالك والمصري..صور

الطالبة البخيلة .. تناولت المكرونة لإدخار المال فكانت نهايتها

مسئول استاد برج العرب يكشف حقيقة إلغاء مباراة الزمالك والمصري

7 فوائد للفلفل الحار.. لن تتوقف عن تناوله

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد 7 أشهر.. نجاح عملية فصل توأم ملتصق بـ 7 عمليات جراحية

لسة في أمل.. فتاة تفقد عينها بسبب السرطان وتلجأ لحيلة ذكية لاستكمال حياتها.. صور

حماة الأمير ويليام تكشف لأول مرة سر رفضها زواج ابنتها من ولي العهد البريطاني

القاهرة للصرف: 12 سيارة تسحب تجمعا كبيرا لمياه الأمطار أمام المنصة .. صور

7 نصائح لاستغلال كل ركن في الحمام ضيق المساحة

فيديو

نهلة عامر: السيسي داعم للمرأة بشكل غير طبيعى..فيديو
تامر أمين يهاجم رانيا يوسف: فستانك من غير بطانة وهز السوشيال ميديا
ثنائية وخناقة شوارع وغياب هداف الدورى ملخص لقاء الزمالك والمصري.. فيديو
موجز البلد | 65 ألف جندي فرنسي لمواجهة السترات الصفراء.. الحضري وسلفستر ستالون يخوضان تدريبات قاسية
الزمالك يغسل أحزانه عربيا بهزيمة المصرى بثنائية ويواصل صدارة الدوري.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل توافق على عودة مانويل جوزيه لتدريب الأهلي ؟

هل توافق على عودة مانويل جوزيه لتدريب الأهلي ؟