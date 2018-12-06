ختام احتفالات المولد النبوي الشريف بأسوان بمسيرات للجمال.. فيديو

شهدت محافظة أسوان، اليوم، الاحتفالات الختامية بالمولد النبوي الشريف والتى شملت مسيرات كرنفالية بالخيول والجمال والتى يطلق عليها "دورة المولد" بمختلف قرى ومدن المحافظة احتفالا لمولد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وذلك بعد أسبوع من الخطب الدينية والليالى القرآنية الساهرة والمديح.



وتضمنت الاحتفالات ترديد بالأناشيد والمديح والغناء بقصائد حسب رسول الله، كما توجه أهالي الشطب البلد المحبين لسيد الوجود والـ بيته ، لحلقات الألعاب بالتحطيب ورقص الخيول والجمال.



