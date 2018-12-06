فيسبوك يفضح أماكن إدارة صفحات تابعة للجماعات الإرهابية



وأصبح من الممكن لجميع المستخدمين معرفة معلومات عن أماكن إدارة الصفحه وبيانات اخرى عن الصفحه منذ إنشائها.



ورصد "صدى البلد" من خلال هذه الخاصية الجديدة , أماكن وبؤر إدارة مجموعة من صفحات الشخصيات والأذرع الإعلامية المنتمية للجماعة الإرهابية وعدد من الصفحات التي تثير الجدل و تبث سمها في عقول متابعيها.



صفحة "رصد الإخبارية" هذه الصفحة الموالية للجماعة الإرهابية , من المعروف عنها التضليل ونشر الأخبار الكاذبة وإدارتها من تركيا و قامت الصفحة بإخفاء 18 مكانا آخر تدار منه الصفحة خوفًا من معرفة الجمهور بها.



صفحة "شبكة التلفزيون العربي" من الاسم يدل على انها وسيلة إعلامية للعرب ولكن هى غير ذلك لان مكان إداراتها من المملكة المتحدة و تركيا.



صفحة "قناة الجزيرة" هذه الوسيلة الاعلامية الشهرية عُرفت بالتطرف وبث الفتن ونشر الأخبار المضللة تدار من أمريكا.



صفحة "معتز مصر" صفحة لإعلامي مصري تابع للجماعة الإرهابية لكن الصفحة تدار من تركيا , وظهر فى معلومات الصفحه اسم مهين له.



صفحة برنامج "جو شو" مكان إدارتها المملكة المتحدة و تركيا.



صفحة "قناة مكملين" لم يتم إدارج الأمكان بها بعد , لكن ظهر بمعلومات الصفحه بيانات تؤكد تضليل الصفحه للجمهور , حيث كان اسم الصفحه قبل تغييره وكانت الاسماء " مجتمع ثقافي و الشاعر عمرو الأمير و يونس محمود و هو وهي" وهذا لجمع عدد كبير من المتابعين عن طريق التضليل.



صفحة "عبدالله الشريف" الصفحة كان اسمها "الضحك من أول نكته" وتم تغييره لعبدالله الشريف حتى يكون له عدد كبير من التابعين في اسرع وقت وهذا يعتبر تضليلا.



أطلقت شركة فيسبوك تحديثا جديدا لمستخدمي الموقع على الديسك توب والموبايل, وذلك فى إطار الشفافية.