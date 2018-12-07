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أخبار العالم

شاهد..فيديو مهين لتلاميذ معتقلين ومجبرين على الركوع في فرنسا

الجمعة 07/ديسمبر/2018 - 05:41 ص
صدى البلد
حسام جابر
لاقى فيديو اعتقال شرطة لطلاب ثانوية وإجبارهم على الركوع على الأرض ورفع أيديهم فوق رأسهم، وكأنهم أسرى حرب جدلا واسعا في فرنسا.

وتداولت صحف فرنسية، فيديو مهين لطلاب ثانوية اعتقلوا بواسطة الشرطة خلال أحد الاحتجاجات، بينما أجبروا على الركوع على الأرض ورفع أيديهم فوق رأسهم.



ولفتت صحيفة "لو نوفل أوبسرفاتور" إلى أن هذا الفيديو لطلاب من مدرسة ثانوية، لاقت انتشار واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي.

وبحسب الصحيفة، فإن مصور الفيديو كان من ضمن عشرات التلاميذ الذين تم اعتقالهم بواسطة الشرطة المسلحة.
وأثار الفيديو غليان على مواقع التواصل الاجتماعي، منددين بحالة الإذلال التي تمت خلال هذا الفيديو، والذي يشبه حالات الإعدام التي تشنها التنظيمات الإرهابية مثل داعش.
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