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أخبار البلد

تعرف على مشروعات جايكا في صعيد مصر

الجمعة 07/ديسمبر/2018 - 08:05 ص
جايكا مصر
جايكا مصر
محمود نوفل
تنفذ وكالة اليابان للتعاون الدولي "جايكا" عدد من المشروعات في صعيد مصر في المجالات المختلفة بهدف دعم جهود الحكومة المصرية لتحقيق التنمية والرخاء.

فيما يتعلق بقطاعي الري والزراعة، أوضحت جايكا في بيان صادر عنها أنه يجري تنفيذ مشروع "تحسين الزراعة الموجهة للسوق لصغار المزارعين" في محافظتي المنيا وأسيوط بهدف تحسين دخل صغار المزارعين من خلال تشجيع منهج التوجه للسوق وتحسين خدمات الإرشاد الزراعي الحكومي.

وقالت الوكالة في بيان لها ردا على سؤال صدى البلد : علاوة على دعم جايكا بتمويل مشروع قناطر ديروط بمبلغ 5.8 مليار ين ياباني لتحقيق كفاءة توزيع المياه واستخدامها في الترع والقنوات الرئيسية في هذه المنطقة، ولا سيما ترعتي بحر يوسف والإبراهيمية، حيث جاري أعمال الطرح لاختيار استشاري التنفيذ للمشروع. "

أما بالنسبة لتنمية البنية التحتية، فقد أشارت إلى أنه تم إنشاء أربع قناطر على ترعة بحر يوسف بدءًا من الفيوم حتى المنيا، بالإضافة إلى 34 مضخة عائمة في أسوان والأقصر.

وذكرت جايكا قائلة " يعد مجال تسريع إنشاء روابط مستخدمي المياه مجالًا آخر للتعاون في مصر بشكل عام، وقد ترك أثرًا إيجابيًا في صعيد مصر، وخاصة بمحافظتى الفيوم والمنيا حيث تم تأسيس عدد من روابط مستخدمي المياه لديها القدرة على حل العديد من المشاكل في إدارة المياه. كما تم تشجيع الحكومة على نقل إدارة المياه لتحقيق إدارة أكثر فعالية للمياه من خلال تفويض بعض المهام من الحكومة إلى روابط مستخدمي المياه من خلال الاستفادة من الخبرات اليابانية وكذلك خبرات بلدان أخرى لدعم نقل إدارة المياه منذ عام 2000."

وفيما يتعلق بقطاع الكهرباء، فقد بيًنت انه تم تمويل مشروع تطوير نظام التحكم في الكهرباء في صعيد مصر بما يقرب من 100 مليون دولار حيث يشمل هذا المشروع إنشاء مركز تحكم جديد في سمالوط بالمنيا وإعادة تأهيل مركز التحكم الحالي في صعيد مصر في نجع حمادي، بما في ذلك إعادة تأهيل وتوصيل أكثر من 100 محطة فرعية.

وقالت جايكا" انه من المتوقع أن يكتمل مشروع إنشاء مركز تحكم جديد في سمالوط بالمنيا في العام المقبل ومن المتوقع أن يسهم في تحقيق نقل الكهرباء بشكل مستقر وفعال في منطقة جنوب مصر والتشغيل الفعال لشبكة الكهرباء في مصر.

وأكد البيان أن جايكا تتعاون مع جامعة الفيوم في تنظيم الدورات التدريبية للمشاركين من دول الشرق الأوسط وأفريقيا في المجالات المختلفة كالطب والسياحة.
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