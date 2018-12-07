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أخبار العالم

مصرع 13 شخصا بينهم طفلان في سطو مسلح على بنكين بالبرازيل

الجمعة 07/ديسمبر/2018 - 08:28 م
الشرطة البرازيلية
الشرطة البرازيلية
أحمد محرم
ذكرت صحيفة "اليوم" السعودية، أن 13 شخصًا على الأقل قُتلوا، بينهم 5 رهائن؛ في تبادل لإطلاق النار، اليوم، بين لصوص مصارف، والشرطة، في شمال البرازيل.

وأوضحت الصحيفة، أن اللصوص اعترضوا سيارة لأسرة من 5 أفراد، واحتجزوهم كرهائن، في طريقهم إلى مصرفين بـ"ميلاجريس"، وهي بلدة يقطنها 28 ألف شخص.

وبدأت عملية السرقة في الساعات الأولى من صباح اليوم، ثم حاول اللصوص سرقة البنكين اللذين كانا مغلقين، في المساء، ووصلت الشرطة إلى الموقع، ثم تلا ذلك تبادل لإطلاق النار استمر 20 دقيقة، ما أسفر عن مقتل 13 شخصًا، ومن بين الضحايا "طفلان" تتراوح أعمارهما بين 10 و13 عاما كانا بين الرهائن.
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