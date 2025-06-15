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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

بيونسيه توقف عرض Cowboy Carter في لندن .. ما السبب؟

بيونسيه من حفلها
بيونسيه من حفلها
شروق سلامة

في لحظة مؤثرة خطفت قلوب الجمهور، أوقفت النجمة العالمية بيونسيه عرضها الغنائي الرابع من جولة Cowboy Carter في لندن مساء الخميس 12 يونيو، لتحتفل بعيد ميلاد توأمها رومي وسير، اللذين أتما عامهما الثامن.

وبينما كانت تقف على خشبة المسرح، وجهت بيونسيه (43 عامًا) حديثها إلى الجمهور قائلة: “قولوا جميعًا عيد ميلاد سعيد لرومي!”

ليتجاوب معها الجمهور بحماس، فيما ظهرت شقيقتها الكبرى بلو آيفي (13 عامًا) إلى جانبها مبتسمة، وقد أمسكت بذقن رومي بحنان في لحظة عائلية دافئة وثّقتها عدسات الجماهير.


ثم تابعت بيونسيه قائلة: “قولوا عيد ميلاد سعيد لسير! مامي تحبكما!”

وسط تصفيق وتشجيع من الجمهور الذي شاركها الفرحة. في تلك اللحظة، احتضنت رومي والدتها ودفنت رأسها في خصرها، بينما ظهرت اللقطة المؤثرة على الشاشة العملاقة في المسرح.

بيونسيه، الحائزة على 35 جائزة غرامي، تشارك ثلاثة أطفال مع زوجها النجم جاي-زي (الاسم الحقيقي: شون كارتر): بلو آيفي، والتوأم رومي وسير. وقد تزوج الثنائي عام 2008، بعد سنوات من العلاقة التي بدأت في أوائل الألفينات، واستقبلا طفلتهما الأولى عام 2012، ثم التوأم في عام 2017.


 

الجمهور اعتاد مؤخرًا على رؤية بنات بيونسيه يرافقنها في جولاتها، حيث بدأت بلو آيفي الظهور في حفلات Renaissance World Tour، قبل أن تلتحق بها رومي في Cowboy Carter. أما سير، فيبقى بعيدًا عن الأضواء، إلا أنه ظهر في فيديو نادر لبيونسيه عُرض في بداية جولتها على مسرح SoFi في لوس أنجلوس.


وقد ظهرت رومي أيضًا على ألبوم Cowboy Carter في مقدمة أغنية Protector وهي تقول: “ماما، ممكن أسمع التهويدة؟”


 

سبب الاسم ؟

من جهته، كشف جاي-زي سابقًا سبب تسمية التوأم: “رومي هو شاعرنا المفضل، ولذلك أطلقنا اسمه على ابنتنا. أما سير، فقد ولد بطريقة مهيبة، كأنما يقول: أنا هنا.”


أما الجدة، تينا نولز، فأشادت بحفيديها في تصريحات لـ E! News خلال حضورها سباق كنتاكي ديربي في مايو 2024، حيث وصفت رومي بأنها “فنانة مذهلة وخلّاقة”، بينما قالت عن سير: “هادئ جدًا، ويميل إلى الأمور الرقمية أكثر من الموضة.”


 

بيونسيه جولة Cowboy Carter لندن

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