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وزير الإنتاج الحربى: نجهز لمعرض للصناعات العسكرية 2020.. فيديو

الجمعة 07/ديسمبر/2018 - 09:55 م
صدى البلد
عبد الخالق صلاح
أكد الدكتور محمد سعيد العصار، وزير الإنتاج الحربى؛ أن مصر نجحت في إبهار العالم في تنظيم معرض إيديكس 2018؛ موضحا أن المعرض الأول في مصر وتم التغلب على جميع التحديات التي واجهت تنظيمه.

وقال العصار خلال تصريحات لفضائية "إكسترا نيوز": "لم نتلق شكوى واحدة من الوفود التي شاركت في معرض "إيديكس 2018، نجحنا في إبهار العالم في تنظيم المعرض والجميع أشاد بالتنظيم وحفاوة الاستقبال في بلدهم الثاني"؛ منوها أن يتم الاستعداد من الاَن للمعرض المقبل المقرر عقده في عام 2020 لزيادة عدد الشركات المشاركة.

ولفت إلى أن القيادة السياسية المصرية الحكيمة هي من ساهمت في نجاح معرض "إيديكس 2018".
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