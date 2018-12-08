ميسي على موعد مع التاريخ أمام إسبانيول في الدوري الإسباني

ينتظر النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب فريق برشلونة، تحقيق إنجاز تاريخي، عندما يواجه فريقه نظيره إسبانيول، مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الـ 15 في بطولة الدوري الإسباني.



ويحتاج ميسي لتسجيل هدفًا لبرشلونة خلال مباراة اليوم، لكسر رقم تيلمو زارا أسطورة فريق أتلتيك بلباو، كأكثر لاعب سجل في شباك النادي إسبانيول.



ويملك ميسي 18 هدفًا في مرمى إسبانيول، وهو نفس عدد أهداف تيليو زارا مع فريق أتلتيك بلباو.



ويحتل ميسي المركز الثاني في جدول ترتيب هدافي الدوري الإسباني هذا الموسم، برصيد 9 أهداف.



يذكر أن برشلونة يحتل صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد برصيد 28 نقطة، بينما يحتل إسبانيول المركز الثامن بـ 21 نقطة.

