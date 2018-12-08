ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

رياضة

ميسي على موعد مع التاريخ أمام إسبانيول في الدوري الإسباني

السبت 08/ديسمبر/2018 - 10:51 ص
صدى البلد
القسم الرياضي
ينتظر النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب فريق برشلونة، تحقيق إنجاز تاريخي، عندما يواجه فريقه نظيره إسبانيول، مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الـ 15 في بطولة الدوري الإسباني.

ويحتاج ميسي لتسجيل هدفًا لبرشلونة خلال مباراة اليوم، لكسر رقم تيلمو زارا أسطورة فريق أتلتيك بلباو، كأكثر لاعب سجل في شباك النادي إسبانيول.

ويملك ميسي 18 هدفًا في مرمى إسبانيول، وهو نفس عدد أهداف تيليو زارا مع فريق أتلتيك بلباو.

ويحتل ميسي المركز الثاني في جدول ترتيب هدافي الدوري الإسباني هذا الموسم، برصيد 9 أهداف.

يذكر أن برشلونة يحتل صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد برصيد 28 نقطة، بينما يحتل إسبانيول المركز الثامن بـ 21 نقطة.
loading...

ترشيحاتنا

هيفاء وهبى تعلن عن حفلها بالإسكندرية

تفاصيل جديدة في قضية اعتقال ابنة مؤسس هواوي

لنسف الكرش والأرداف.. تناولي هذا المشروب يوميا

الهلال يستضيف النصر في قمة الجولة 12 من الدوري السعودي للمحترفين

شاهد.. طائرة إماراتية تكتسي بالماس والكريستال احتفالا بالكريسماس

اليوم.. افتتاح ميدان أفريقيا بشرم الشيخ على هامش انعقاد الكوميسا

فتح بوغاز ميناءي الإسكندرية والدخيلة بعد تحسن الأحوال الجومائية

الإسكان: 6 يناير بدء تسليم 168 وحدة بدار مصر في برج العرب الجديدة

حكم الشرع في مقاطعة الأقارب بسبب خلاف على الميراث

رئيس معهد الفلك: الشمس والقمر يستقبلان 2019 بكسوف وخسوف في يناير المقبل

الأرصاد تكشف سبب قدوم فصل الشتاء مبكرا عن موعده.. فيديو

أسعار العملات العربية والأجنبية أمام الجنيه اليوم السبت

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ليفربول محمد صلاح يواجه بورنموث وينتظر هدية من لندن بالدوري الإنجليزي .. اليوم

الأهلي يبدأ في توسيع دائرة التفاوض بحثا عن الصفقة الرابعة

أرسنال النني يستضيف هدرسفيلد تاون رمضان صبحي بالدوري الإنجليزي .. اليوم

تويتر الإمارات يشتعل بعد فوز الوصل على العين.. وحسين الشحات: الحكم قال لى اتكل على الله.. فيديو

مروة عيد عبد الملك: الأهلي يحتاج التعاقد مع لاعب وسط ومدافع وحارس مرمى

محمد صلاح يقود ليفربول أمام بورنموث بالدوري الإنجليزي.. ظهرا

الأهلي للجهات الأمنية: سنتحمل مسئولية جماهيرنا داخل الملعب في الدوري

الأهلي يختتم تدريباته استعدادا لطلائع الجيش بالدوري الممتاز.. اليوم

محمد صلاح رفقة فيرمينو على موعد مع رقم قياسي جديد أمام بورنموث

تشيلسي يسعى لاستعادة توازنه أمام مانشستر سيتي في البريميرليج.. اليوم

الهلال يستضيف النصر في قمة الجولة 12 من الدوري السعودي للمحترفين

مصر تصطدم بالمغرب.. والسنغال تواجه نيجيريا في افتتاح بطولة أفريقيا للكرة الشاطئية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هيفاء وهبى تعلن عن حفلها بالإسكندرية واستعدادات خاصة لـ حوا.. صور

شارع عمرو بن الخطاب فى قباء يتحول لمقلب نفايات وملجأ للحيوانات.. صور

ننشر نص أمر إحالة 44 متهما في قضية ولاية سيناء للجنايات.. مستندات

الاتحاد السكندري يصعد لدور الـ8 بكأس مصر بعد الفوز على سموحة

سموحة والاتحاد..التعادل يسيطر على اللقاء وركلات الجزاء تحسم الصعود بالكأس

فيديو

ننشر أسعار العملات الأجنبية والذهب بالأسواق اليوم.. فيديو
أسعار الخضراوات والفاكهة في الأسواق اليوم السبت ..فيديو
مشعل السلمي يفوز برئاسة البرلمان العربي.. فيديو
شاهد.. انطلاق احتجاجات السترات الصفراء في باريس
بث مباشر.. لجلسة البرلمان العربي لاختيار نوابه

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تتوقع نجاح تعديلات قانون المرور في القضاء على فوضى التوكتوك ؟

هل تتوقع نجاح تعديلات قانون المرور في القضاء على فوضى التوكتوك ؟