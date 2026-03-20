رئيس التحرير
طه جبريل
اقتصاد

التموين: حملات رقابية مكثفة على المخابز والأسواق لضمان توافر السلع والالتزام بالأسعار الرسمية

محمد صبيح

في إطار المتابعة المستمرة خلال أيام عيد الفطر المبارك، وحرصًا على استقرار الأسواق وتوافر السلع الأساسية، وجه الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية كافة مديريات التموين على مستوى الجمهورية برفع درجة الاستعداد القصوى، وتشديد الرقابة الميدانية على الأسواق والأنشطة التموينية خلال فترة إجازة عيد الفطر المبارك.

وأكد الوزير على أهمية تكثيف الحملات الرقابية اليومية على المخابز البلدية المدعمة، والتأكد من انتظام عملها خلال المواعيد الرسمية، وإنتاج الخبز البلدي المدعم بالمواصفات القياسية والأوزان المقررة، مع إعادة مواعيد التشغيل إلى ما كانت عليه قبل شهر رمضان، بما يضمن تلبية احتياجات المواطنين دون أي تكدسات أو معوقات.

وشدد على ضرورة متابعة منظومة الدقيق التمويني، والتأكد من انتظام عمل المطاحن وصرف الحصص المقررة للمخابز عن أيام عيد الفطر، بما يضمن استمرار إنتاج الخبز دون انقطاع، إلى جانب متابعة توافر السلع التموينية والحرة ومستلزمات العيد بكافة المنافذ والمجمعات الاستهلاكية، والتأكد من جودتها وصلاحيتها وطرحها بالأسعار المقررة.

كما وجه الوزير بمتابعة موقف المواد البترولية، والتأكد من توافرها بمحطات الوقود، وكذلك توافر أسطوانات البوتاجاز بالمستودعات، وبيعها للمواطنين بالأسعار الرسمية دون أي مغالاة أو ممارسات احتكارية.

وفي سياق إحكام منظومة المتابعة، شدد الدكتور شريف فاروق على تفعيل غرف العمليات الرئيسية بدواوين المديريات، وغرف فرعية بالإدارات التموينية، للعمل على مدار الساعة بشكل لحظي، لمتابعة انتظام كافة الخدمات التموينية، ورصد أي معوقات أو مخالفات والتعامل الفوري معها، مع تلقي شكاوى المواطنين والتعامل معها بشكل عاجل وحاسم.

كما وجه بإعداد تقارير يومية دقيقة عن الحالة التموينية خلال أيام عيد الفطر، لعرضها على غرفة العمليات المركزية بالوزارة، بما يضمن المتابعة المستمرة واتخاذ الإجراءات الفورية اللازمة لضبط الأسواق وتحقيق الانضباط الكامل في منظومة العمل.

وأكد الوزير أن الأجهزة الرقابية لن تتهاون مع أي مخالفات، وأنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال أي تجاوزات، بما يضمن حماية حقوق المواطنين واستقرار الأسواق خلال فترة العيد.

