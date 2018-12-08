أحمد الفيشاوي يروج لفيلمه الجديد 122

شارك الفنان أحمد الفيشاوي جمهوره بنشر أفيش فيلمه الجديد "122" عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "انستجرام".



من ناحية أخرى طرحت الشركة أفيش للفنان أحمد الفيشاوى، للترويج للعمل قبل طرحه بالسينمات، وستطرح خلال أيام عدد من البوسترات لأبطال العمل.



وتدور أحداث الفيلم خلال ليلة دموية في أكثر مكان من المفترض أن نشعر فيه بالأمان، حيث يكافح شاب وحبيبته، ليس للوصول إلى المستشفى، ولكن للهروب والنجاة منه، وذلك بخلاف أبعاد وزوايا التصوير التي تصل إلى تقنية 4D، وإضافة لما سبق يدور الفكر العام للعمل بصفة عامة ما بين الأكشن والرعب والتشويق.



ويتضمن العمل نخبة كبيرة من النجوم هم الفنان طارق لطفي، أحمد الفيشاوي، محمد لطفي، محمود حجازي، أحمد داوود، جيهان خليل، اسما جلال وغيرهم من النجوم، وهو من إنتاج شركة مقام للمنتج سيف عريبي، ومن تأليف صلاح الجهيني وإخراج ياسر الياسري.