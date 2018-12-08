السيسي يشارك بجلسة شباب رواد الأعمال بإفريقيا بمنتدى إفريقيا 2018 بشرم الشيخ



ومن المقرر انعقاده على مدار يومين بحضور نحو 10 رؤساء أفارقة وعدد من رؤساء حكومات ووزراء دول إفريقية، ونحو 2000 شخص من رجال الأعمال والمستثمرين وشخصيات رفيعة المستوى في مجال الأعمال من المصريين والأفارقة وجميع أنحاء العالم.

شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي بجلسة "شباب رواد الأعمال بإفريقيا" ضمن فعاليات منتدى "إفريقيا 2018" في يومه الأول المنعقد بمدينة شرم الشيخ.وعقب دخول الرئيس السيسي قاعة الجلسة بصحبة عدد من رؤساء الدول الإفريقية الشقيقة، قوبل بتصفيق حار من قبل الحضور، فيما حيا الرئيس الحضور ودعاهم للجلوس.حضر الجلسة عدد من رؤساء الحكومات والوزراء وكبار رجال الدولة، بالإضافة إلى عدد كبير من الخبراء في الشئون الاقتصادية والإفريقية، وعدد من الشباب في القارة السمراء.وانطلقت فعاليات منتدى "إفريقيا 2018" في وقت سابق اليوم السبت بمدينة شرم الشيخ تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.