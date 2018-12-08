فالنسيا يفلت من الهزيمة أمام إشبيلية.. فيديو وصور

إنتهت أحداث مباراة فالنسيا وإشبيلية بهدف لكل منهما فى المباراة التي جمعت الفريقين علي ملعب ميستايا فى الجولة الـ15 ضمن منافسات الدوري الاسباني "الليجا".



تقدم إشبيلية بهدف سجله بابلو سارابيا الدقيقة 55 من تسديدة داخل منطقة الجزاء ، فيما تعادل فالنسيا عن طريق مختار دياخابي في الوقت القاتل من المباراة.



وبهذه النتيجة يرتفع إشبيلية رصيده إلى 28 نقطة في المركز الثاني، بفارق الأهداف خلف برشلونة المتصدر، الذي يواجه إسبانيول بعد قليل.



كما رفع فالنسيا رصيده إلى 18 نقطة في المركز الثاني عشر بفارق الأهداف أمام إيبار.