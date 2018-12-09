كرم جبر: مصر بدأت استعادة دورها الإفريقي وفقا لمفاهيم العصر الحالي.. فيديو

قال كرم جبر، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، إن الترابط المصري بقارة أفريقيا ضعف في فترة من الفترات، مؤكدا: «منذ تولي الرئيس السيسي بدأت مصر تعود لقلب أفريقيا من جديد».





وأشار "جبر"، خلال حواره برنامج "مانشيت"، تقديم الإعلامية "رانيا هاشم"، والمُذاع عبر فضائية "أون إي"، إلى أن دور مصر الريادي في المنطقة بدأ يعود منذ تولي الرئيس السيسي رئاسة الدولة المصرية، موضحا أن مصر بدأت في استعادة دورها بأدوات ومفاهيم العصر الحالي.



